Dàn sao MU khiến Neville bẽ mặt

Người hâm mộ MU không hài lòng với những nhận định tiêu cực của Gary Neville về đội bóng cũ sau trận thắng 4-2 của “Quỷ đỏ” trước Brighton ở vòng 9 Premier League rạng sáng 26/10.

Matheus Cunha góp công trong chiến thắng của MU. Ảnh: Reuters.

Dù giành trọn 3 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, người hâm mộ MU lại đặc biệt chú ý đến phần bình luận của cựu danh thủ Gary Neville trên đài Sky Sports. Nhiều khán giả cho rằng Neville quá tiêu cực khi nói về đội bóng cũ, bởi ông thường xuyên chỉ trích những sai lầm trong chiến thuật hoặc cá nhân các cầu thủ MU.

Một fan viết trên trang cá nhân: “Gary Neville thực sự có phải là fan MU không, hay ông ta đang cổ vũ cho Man City vậy? Đây là sự thiên vị rõ ràng". Một người khác bình luận: “Lúc nào Gary cũng chỉ trích MU, thật khó nghe".

Sau khi trận đấu khép lại với chiến thắng 4-2 của MU trước Brighton, Neville đổi giọng khi nói về đội bóng cũ. Ông phân tích: “Với Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, họ có khát khao thể hiện mình và đều từng có kinh nghiệm chơi tại Premier League. MU đang xây dựng một tập thể dựa trên những nhân tố này. Mbeumo và Cunha sẽ mang về nhiều chiến thắng cho họ".

Neville đánh giá cao Mbeumo. Ảnh: Reuters.

Trên BBC Radio, cựu thủ môn tuyển Anh, Paul Robinson đồng tình với Neville: “Đây không phải buổi chiều dễ dàng cho MU, nhưng họ thể hiện sự tiến bộ rõ rệt. Dù những vấn đề ở hàng thủ vẫn tồn tại, đội bóng đang đi đúng hướng và cho thấy họ đã vượt qua giai đoạn khó khăn".

Chiến thắng trước Brighton không chỉ củng cố niềm tin cho thầy trò HLV Ruben Amorim mà còn giúp họ góp mặt trong top 4 Premier League sau 9 vòng đấu.

Bốn bàn thắng của MU trước Brighton Đêm 25/10, Matheus Cunha, Casemiro và Bryan Mbeumo (cú đúp) tỏa sáng giúp MU thắng Brighton 4-2 thuộc vòng 9 Premier League.