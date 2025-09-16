Dàn sao góp nhiều bàn nhất trong lịch sử Champions League

Với 21 pha lập công (bàn thắng và kiến tạo) cho Real Madrid ở mùa 2013/14, Cristiano Ronaldo đang nắm giữ kỷ lục đóng góp nhiều bàn nhất trong một mùa giải Champions League. Đây cũng là mùa giải mà Real lên ngôi vô địch thuyết phục.