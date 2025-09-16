Dàn sao góp nhiều bàn nhất trong lịch sử Champions League

|
Với 21 pha lập công (bàn thắng và kiến tạo) cho Real Madrid ở mùa 2013/14, Cristiano Ronaldo đang nắm giữ kỷ lục đóng góp nhiều bàn nhất trong một mùa giải Champions League. Đây cũng là mùa giải mà Real lên ngôi vô địch thuyết phục.
|
Sánh ngang với Ronaldo là Raphinha, khi tiền đạo người Brazil cũng cán mốc 21 lần in dấu giày vào bàn thắng của Barcelona ở mùa 2024/25. Đáng tiếc, đội chủ sân Camp Nou phải dừng chân ngay bán kết.
|
Ở mùa 2015/16, Cristiano Ronaldo cho thấy phong độ bùng nổ với 20 bàn thắng và kiến tạo cho Real Madrid, mang về thêm một chức vô địch cúp châu Âu cho CLB Tây Ban Nha.
|
Mùa 2019/20 chứng kiến Robert Lewandowski chơi thăng hoa nhất tại Champions League khi góp dấu giày vào 20 bàn thắng cho Bayern Munich, qua đó giúp “Hùm xám” giành danh hiệu trong năm đó.
|
Lionel Messi cũng từng rực sáng ở mùa 2011/12 với 19 lần in dấu giày vào các bàn thắng của Barcelona tại Champions League. Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou lại không thể vô địch trong năm này.
|
Roberto Firmino có mùa giải hay nhất sự nghiệp trong màu áo Liverpool (2017/18) với 17 lần góp dấu giày vào các bàn thắng tại Champions League.
|
Có cùng thông số với Firmino là Karim Benzema, khi anh tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Real Madrid ở mùa 2021/22. Hai gương mặt khác cũng đạt 17 lần in dấu giày vào bàn thắng trong một mùa ở Champions League là Cristiano Ronaldo (2016/17) và Serhou Guirassy (2024/25).
Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...