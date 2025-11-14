Dàn sao châu Âu giúp Nhật Bản hạ Ghana

Đội tuyển Nhật Bản có chiến thắng 2-0 trước Ghana trong trận giao hữu diễn ra trên sân nhà tối 14/11.

Nhật Bản đánh bại Ghana.

Hai bàn thắng của Nhật Bản được ghi ở hai thời điểm khác nhau của trận đấu. Takumi Minamino mở tỷ số trước giờ nghỉ giữa hiệp, trước khi Ritsu Doan ấn định chiến thắng ở hiệp hai bằng pha lập công đẹp mắt. Đây cũng là thắng lợi thứ hai liên tiếp của Nhật Bản, sau chiến thắng lịch sử 3-2 trước Brazil hồi tháng trước.

Doan và Minamino là hai trong số những cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, lần lượt trong màu áo Frankfurt và Monaco. Cả hai đều có phong độ cao ở mùa giải này và tiếp tục được HLV Hajime Moriyasu đặt niềm tin.

Ngoài bộ đôi nói trên, tuyển Nhật Bản còn có sự góp mặt của những gương mặt tiếng tăm như Takefusa Kubo, Ao Tanaka, Shogo Taniguchi và đặc biệt là Ayase Ueda – chân sút đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan trong màu áo Feyenoord.

Về phía Ghana, trận đấu này đánh dấu lần đầu tiên họ ra sân kể từ khi giành vé dự World Cup 2026. Tuy nhiên, đại diện châu Phi trải qua một buổi tối khó khăn. Ghana chủ động chơi thấp và tìm kiếm cơ hội phản công dựa vào bộ đôi tiền đạo Antoine Semenyo (Bournemouth) và Brandon Thomas-Asante – cầu thủ đã ghi 10 bàn tại Championship mùa này.

Dù vậy, những pha lên bóng của Ghana không tạo được nhiều bất ngờ. Đội còn chịu tổn thất khi tiền vệ Abu Francis phải rời sân bằng cáng ở đầu hiệp hai sau một chấn thương mắt cá có vẻ nghiêm trọng.

Sau trận này, Nhật Bản sẽ có trận giao hữu tiếp theo gặp Bolivia vào ngày 18/11.

