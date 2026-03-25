Dàn sao bóng đá có gia thế khủng

Gerard Pique sinh ra trong gia đình giàu có và có địa vị cao tại Barcelona. Cha anh là luật sư kiêm doanh nhân, mẹ là giám đốc bệnh viện. Ngoài ra, ông nội anh từng giữ vai trò quan trọng tại CLB Barcelona. Sau khi giải nghệ, Pique tiếp tục thành công trong kinh doanh, sở hữu CLB và sáng lập nhiều dự án thể thao.