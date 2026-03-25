Dàn sao bóng đá có gia thế khủng

  • Thứ tư, 25/3/2026 18:48 (GMT+7)
Không giống đa số cầu thủ vươn lên từ nghèo khó, nhiều siêu sao bóng đá có nền tảng tài chính vững vàng từ nhỏ.

Cựu danh thủ Hà Lan Robin van Persie lớn lên trong một gia đình nghệ thuật. Mẹ anh là họa sĩ kiêm nhà thiết kế trang sức, còn cha là một nhà điêu khắc nổi tiếng.
Gerard Pique sinh ra trong gia đình giàu có và có địa vị cao tại Barcelona. Cha anh là luật sư kiêm doanh nhân, mẹ là giám đốc bệnh viện. Ngoài ra, ông nội anh từng giữ vai trò quan trọng tại CLB Barcelona. Sau khi giải nghệ, Pique tiếp tục thành công trong kinh doanh, sở hữu CLB và sáng lập nhiều dự án thể thao.
Cựu thủ môn tuyển Pháp Hugo Lloris lớn lên trong một gia đình thượng lưu với mẹ là luật sư thành đạt, cha là chủ ngân hàng đầu tư. Từ nhỏ, anh được tiếp cận nhiều điều kiện phát triển như học quần vợt hàng ngày. Tuy nhiên, Lloris chọn bóng đá và trở thành nhà vô địch World Cup 2018.
Gia đình Andrea Pirlo nổi tiếng và giàu có tại Brescia (Italy) trước khi anh thành danh. Cha của Pirlo là người sáng lập một công ty thép lớn và cựu danh thủ này hiện vẫn sở hữu cổ phần trong đó. Ngoài bóng đá, anh còn đầu tư vào sản xuất rượu vang.
Người hùng tuyển Đức tại World Cup 2014, Mario Gotze có cha là giáo sư nổi tiếng trong lĩnh vực khoa học máy tính, từng làm việc tại Đại học Yale (Mỹ). Xuất thân học thuật và giàu có giúp Gotze có điều kiện theo đuổi đam mê bóng đá.
Faiq Bolkiah được mệnh danh là Cầu thủ giàu nhất thế giới nhờ xuất thân hoàng gia. Anh là cháu trai của Quốc vương Brunei, một trong những người giàu nhất hành tinh. Dù sự nghiệp bóng đá không quá nổi bật, Bolkiah được cho là sở hữu khối tài sản khổng lồ.
Cha của huyền thoại bóng đá Đức, Oliver Bierhoff là giám đốc một công ty năng lượng lớn. Ông không chỉ mang lại điều kiện sống tốt mà còn rèn luyện con trai bằng kỷ luật nghiêm khắc, góp phần tạo nên một tiền đạo đẳng cấp.
Duy Luân

