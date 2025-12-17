Dàn nữ VĐV Liên Quân Việt Nam vô địch SEA Games 33

|
Đội tuyển Liên Quân Mobile nữ (thuộc bộ môn thể thao điện tử - eSports) Việt Nam đã có ngày thi đấu (16/12) rực rỡ với chiến thắng toàn diện, thành công mang về huy chương vàng. Sau khi Thái Lan rút lui vì bê bối gian lận của thành viên Tokyogurl (tên thật là Napat Warasin), tuyển Việt Nam hạ đội Lào với tỷ số 4-0 ở chung kết, lên ngôi vô địch tại SEA Games 33. Ảnh: Minh Chiến.
|
Đội hình ra quân của tuyển nữ bao gồm 6 thành viên (theo thứ tự từ trái sang phải): Nguyễn Thanh Duyên (đảm nhiệm khu vực đường dưới), Đỗ Kỳ Duyên (đường rừng), Bùi Nguyễn Hoa Tranh (đường trên), Nguyễn Diệu Linh (đường giữa), Nguyễn Thị Huyền Trang (hỗ trợ) và Choi Minh Châu (hỗ trợ). Ảnh: Minh Chiến.
|
Vòng chung kết, Hoa Tranh có màn thể hiện ấn tượng khi liên tục chiếm thế chủ động, tấn công trực diện và áp đảo đối thủ. Ảnh: Minh Chiến.
|
Ngoài đời thường, nữ tuyển thủ khá kín tiếng. Trang Facebook cá nhân chỉ có hai hình ảnh, song đều liên quan đến kỳ SEA Games 33. Chia sẻ cảm xúc sau trận đấu, Hoa Tranh cho biết sự tin tưởng, quan tâm của cộng đồng bộ môn Liên quân Mobile và người thân tiếp thêm sức mạnh cho cô tiến gần đến mục tiêu mình đặt ra. Ảnh: Cao Thủ Liên Quân.
|
Đỗ Kỳ Duyên, người đi rừng của đội tuyển Việt Nam, cũng có màn trình diễn mãn nhãn người xem với vị tướng Nakroth. Ảnh: Ky Duyen Do/Facebook.
Nữ tuyển thủ 23 tuổi theo học ngành Tài chính Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Trang Facebook cá nhân của Kỳ Duyên có hơn 5.000 lượt theo dõi. Đây là nơi cô thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường, hình ảnh ấn tượng sau mỗi trận đấu. Ảnh: Ky Duyen Do/Facebook.
|
Trong dàn đội tuyển ra quân ngày 16/12, sự xuất hiện của tuyển thủ Choi Minh Châu thu hút không ít sự chú ý của cộng đồng thể thao điện tử trong và ngoài nước. Minh Châu là con lai người Hàn Quốc - Việt Nam. Cô thay thế Nguyễn Thị Huyền Trang ở vị trí hỗ trợ trong màn đối đầu với tuyển Lào. Ảnh: Choi Bo Eun/Facebook.
Minh Châu từng có thời gian sinh sống và học tập ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Nữ tuyển thủ trở về TP.HCM để tham gia tập luyện và tranh tài tại SEA Games 33. Cũng giống các thành viên khác, trang Facebook cá nhân của Minh Châu chủ yếu chia sẻ hình ảnh đời thường cùng bạn bè và khoảng thời gian học tập tại xứ sở kim chi. Ảnh: Choi Bo Eun/Facebook.
|
Nguyễn Diệu Linh là thành viên lớn tuổi nhất trong đội hình thi đấu ngày 16/12. Tuyển thủ sinh năm 1995 được đánh giá cao với kỹ năng điều khiển tướng chắc tay. Cô hoàn toàn làm chủ khu vực đường giữa trong ngày đối đầu với Thái Lan và Lào. Ảnh: Nguyễn Diệu Linh/Facebook.
|
Nguyễn Thanh Duyên là tuyển thủ đảm nhiệm vị trí chủ lực của đội. Nữ xạ thủ thuờng xuyên có nhiều pha xử lý "xuất thần", ép đối thủ rơi vào thế "không được chơi game". Tấm HCV dành cho đội tuyển nữ Việt Nam là thành tích đầu tiên của cả đội trong bộ môn eSports tại một kỳ SEA Games. Ngày 18/12 tới sẽ là trận giao tranh của đội tuyển Liên quân Mobile nam, đội hình được cho là ngang tài ngang sức với Thái Lan. Ảnh: Cao Thủ Liên Quân.
