Dàn nữ VĐV Liên Quân Việt Nam vô địch SEA Games 33

Ngoài đời thường, nữ tuyển thủ khá kín tiếng. Trang Facebook cá nhân chỉ có hai hình ảnh, song đều liên quan đến kỳ SEA Games 33. Chia sẻ cảm xúc sau trận đấu, Hoa Tranh cho biết sự tin tưởng, quan tâm của cộng đồng bộ môn Liên quân Mobile và người thân tiếp thêm sức mạnh cho cô tiến gần đến mục tiêu mình đặt ra. Ảnh: Cao Thủ Liên Quân.