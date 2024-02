Dàn mỹ nhân trong bom tấn 'Dune 2'

Léa Seydoux được biết đến qua các vai diễn trong thương hiệu James Bond như Spectre, No Time to Die. Sắp tới, bên cạnh Dune 2, cô nàng còn xuất hiện trong The Beast - một bộ phim khoa học viễn tưởng do Bertrand Bonello đạo diễn kiêm biên kịch. Léa Seydoux ban đầu dấn thân diễn xuất chỉ vì muốn... gây ấn tượng với một chàng trai. Ít ai ngờ, người đẹp sau đó trở nên nổi tiếng và gặt hái nhiều thành tựu trong sự nghiệp, đơn cử như các đề cử César nhờ vai diễn trong La Belle Personne, Belle Épine, và chiến thắng với bộ phim Les Adieux à la Reine.