Dàn huyền thoại MU sắp bổ nhiệm cựu sao Liverpool làm HLV

Màn trình diễn thất vọng của Salford thúc đẩy ban lãnh đạo đội bóng phải có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

Kelly khoác áo Liverpool giai đoạn 2008-2014. Ảnh: Sky Sports.

Đội bóng do "Class of 92" (thế hệ vàng 92 của MU - PV) sở hữu chỉ giành được 3 chiến thắng trong 10 trận đầu tiên của mùa giải 2024/25. Kết quả khiến Salford rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng League Two, hạng 4 của hệ thống giải bóng đá Anh.

Hôm 12/10, Salford thua 1-2 trước Grimsby Town ngay trên sân nhà Peninsula. Đây là thất bại thứ 4 trong mùa, đồng thời là trận thua thứ 3 trong số 5 trận gần nhất của họ tại League Two.

Khởi đầu tệ hại buộc Gary Neville và những huyền thoại khác của Manchester United là Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt cũng như Phil Neville tính chuyện thay đổi vị trí HLV trưởng.

Theo truyền thông Anh, lãnh đạo Salford có thể sa thải HLV Karl Robinson và mời Martin Kelly lên nắm quyền. Kelly đã sẵn sàng để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với Salford. Anh vừa chia tay West Brom trong hè 2024 sau khi hết hạn hợp đồng.

Kelly có thời gian dài gắn bó với Liverpool, Crystal Palace và cả Huddersfield nhưng sự nghiệp thi đấu không mấy nổi bật. Dù vậy, kinh nghiệm của cầu thủ 34 tuổi được kỳ vọng có thể giúp Salford thay đổi tình hình ở League Two.

Salford là đội bóng rất có ý nghĩa với dàn huyền thoại MU. Gary Neville có buổi thử việc đầu tiên cho M.U ở Salford khi mới 11 tuổi. Salford là nơi gia đình Giggs sinh sống trong những năm 1980 và đây cũng là nơi Scholes sinh ra.

"Thế hệ vàng 92" của Manchester United không chỉ gặt hái thành công khi thi đấu, mà còn có nhiều hoạt động kinh doanh tốt sau khi treo giày. Paul Scholes, Nicky Butt và Phi Neville còn đầu tư vào dự án khách sạn Hotel Football (133 phòng) nằm ngay cạnh sân Old Trafford.