Dàn HLV có mức lương cao nhất thế giới

Đứng đầu danh sách là Diego Simeone, người đang nhận khoảng 25,9 triệu bảng/năm tại Atletico Madrid. Ông gắn bó hơn một thập kỷ với đội bóng và biến Atletico thành thế lực cạnh tranh sòng phẳng với Real Madrid và Barcelona trên mọi đấu trường.
Xếp thứ hai là Simone Inzaghi với mức lương 21,8 triệu bảng/năm tại Al Hilal. Quyết định rời Inter Milan sang Saudi Arabia giúp ông trở thành một trong những HLV nhận đãi ngộ cao nhất thế giới.
Ở vị trí thứ ba, Pep Guardiola bỏ túi khoảng 20,7 triệu bảng mỗi năm khi dẫn dắt Manchester City. Thành công liên tục tại Premier League giúp ông duy trì vị thế trong nhóm HLV được trả lương cao nhất.
Tiếp theo là Mikel Arteta với 15,6 triệu bảng/năm tại Arsenal. Bản hợp đồng mới ký năm 2024 phản ánh sự tin tưởng lớn mà CLB dành cho chiến lược gia trẻ này.
Vị trí còn lại trong top 5 thuộc về David Moyes, người gây bất ngờ khi nhận 12,5 triệu bảng/năm tại Everton. Mức lương này cho thấy giá trị của kinh nghiệm và sự ổn định trong môi trường Premier League.
Luis Enrique xếp thứ sáu với khoảng 10,3 triệu bảng/năm tại Paris Saint-Germain, đặc biệt sau khi giúp đội bóng giành Champions League. Đội bóng nước Pháp đang gấp rút đề nghị hợp đồng mới với mức đãi ngộ tăng cao để tương xứng với đóng góp của HLV Enrique.
Hai vị trí tiếp theo thuộc về Antonio Conte và Luciano Spalletti, cùng nhận khoảng 9,7 triệu bảng mỗi năm tại Napoli và Juventus. Đây cũng là những chiến lược gia có thu nhập cao nhất bóng đá Italy hiện tại.
Tại Saudi Pro League, một HLV khác cũng có mức đãi ngộ cao là Matthias Jaissle. Ông đang nhận 9,6 triệu bảng/năm tại Al Ahli, với thành công gần nhất là bảo vệ chức vô địch AFC Champions League.
