Kroos tiến sát ngày trở lại Real Madrid

Real Madrid bắt đầu liên hệ với Toni Kroos và tin rằng thương vụ tái hợp có thể sớm thành hiện thực trong vài ngày tới.

Toni Kroos đang ở rất gần cánh cửa trở lại Real Madrid, trong một kế hoạch hoàn toàn độc lập với việc bổ nhiệm HLV trưởng mới của đội bóng.

Theo AS, quá trình đưa Kroos quay lại Valdebebas đã được khởi động từ vài tuần trước. Chủ tịch Florentino Perez là người trực tiếp chỉ đạo, với mục tiêu tái hợp một trong những nhân tố tiêu biểu của giai đoạn hoàng kim.

Trong 10 năm gắn bó với Real Madrid, Kroos để lại dấu ấn đậm nét cả về chuyên môn lẫn hình ảnh. Tiền vệ người Đức là trụ cột trong tập thể chinh phục châu Âu, góp phần vào kỷ nguyên thống trị với 6 chức vô địch Champions League trong một thập kỷ.

Sau khi giải nghệ, Kroos tập trung phát triển học viện bóng đá của riêng mình. Dù vậy, anh vẫn thường xuyên xuất hiện tại trung tâm huấn luyện của Real Madrid trong mùa giải này, trực tiếp theo dõi và hướng dẫn các cầu thủ trẻ. Vai trò của Kroos lúc này giống một người thầy, chia sẻ kinh nghiệm và tư duy chơi bóng cho thế hệ kế cận.

Các cuộc tiếp xúc ban đầu giữa hai bên đã diễn ra. Tại Valdebebas, niềm tin về việc Kroos sớm trở lại đang ngày càng rõ ràng. Đáng chú ý, kế hoạch này không liên quan đến những thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Gần đây, xuất hiện thông tin cho rằng sự trở lại của Kroos có thể gắn với Jürgen Klopp. Tuy nhiên, nguồn tin khẳng định đây là hai hướng đi riêng biệt. Ý định đưa Kroos trở lại đã được Real Madrid triển khai từ trước khi CLB cân nhắc thay HLV.

Hiện tại, vị trí cụ thể của Kroos trong bộ máy CLB vẫn chưa được xác định. Một số phương án đang được xem xét, từ công tác đào tạo trẻ đến vai trò trong bộ phận chuyên môn.

Dù chưa có quyết định cuối cùng, mong muốn tái hợp Kroos là rất rõ ràng. Với Real Madrid, đây không chỉ là sự trở lại của một cựu danh thủ, mà còn là bước đi nhằm củng cố bản sắc và truyền thống đã làm nên thành công của CLB.