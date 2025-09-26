Dàn danh thủ từng chơi ở Trung Quốc giờ ra sao

Hulk, đồng đội của Oscar tại Shanghai Port, cũng có sự nghiệp vang dội tại Trung Quốc. Trong 4 năm thi đấu cho CLB này, anh ghi 51 bàn sau 100 trận và cùng Oscar chinh phục nhiều danh hiệu tại xứ tỷ dân. Năm 2021, Hulk trở về Brazil khoác áo Atletico Mineiro. Mùa này, anh ghi 16 bàn và có 4 kiến tạo sau 44 trận.