Dàn danh thủ từng chơi ở Trung Quốc giờ ra sao

  • Thứ sáu, 26/9/2025 19:41 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Oscar, Hulk hay Javier Mascherano là những tên tuổi lớn từng thi đấu tại giải đấu số một bóng đá Trung Quốc - Chinese Super League (CSL).

Trung Quoc anh 1

Oscar có 7 năm gắn bó với Shanghai Port, ghi 58 bàn sau 178 lần ra sân. Tháng 12/2024, tiền vệ 34 tuổi chia tay bóng đá Trung Quốc để trở về quê nhà Brazil khoác áo Sao Paulo. Sau 6 trận ở giải VĐQG Brazil mùa này, Oscar chưa ghi bàn hay kiến tạo. Dù vậy, anh kịp có 2 bàn và 4 kiến tạo sau 12 trận ở giải bang Paulista.
Trung Quoc anh 2

Hulk, đồng đội của Oscar tại Shanghai Port, cũng có sự nghiệp vang dội tại Trung Quốc. Trong 4 năm thi đấu cho CLB này, anh ghi 51 bàn sau 100 trận và cùng Oscar chinh phục nhiều danh hiệu tại xứ tỷ dân. Năm 2021, Hulk trở về Brazil khoác áo Atletico Mineiro. Mùa này, anh ghi 16 bàn và có 4 kiến tạo sau 44 trận.
Trung Quoc anh 3

Stephan El Shaarawy từng khoác áo Shanghai Shenhua giai đoạn 2019-2021 nhưng chỉ ghi được 1 bàn sau 16 lần ra sân. Tiền đạo người Italy nhanh chóng trở lại Serie A vào năm 2021, gia nhập AS Roma. Tại đây, anh có 133 lần ra sân trong hơn 4 năm qua.
Trung Quoc anh 4

Hebei China Fortune từng có sự phục vụ của Javier Mascherano trong giai đoạn 2018-2019. Sau khi rời Trung Quốc năm 2019, cựu danh thủ gia nhập Estudiantes và giải nghệ tại đây. Hiện tại, Mascherano làm thầy Lionel Messi ở Inter Miami.
Trung Quoc anh 5

Carlos Tevez cũng là một trong những ngôi sao lớn nhất tại CSL với mức đãi ngộ khổng lồ khi khoác áo Shanghai Shenhua. Tuy nhiên, anh chỉ ra sân 16 lần tại CLB này giai đoạn 2016-2018. Sau đó, cựu sao Man City trở về thi đấu cho Boca Juniors. Đến tháng 6/2022, Tevez tuyên bố giải nghệ.
Trung Quoc anh 6

Alexandre Pato trải qua 2 năm không giành được danh hiệu nào cùng Tianjin Tianhai, dù ghi tới 30 bàn sau 47 trận. Năm 2019, anh chia tay bóng đá Trung Quốc để khoác áo Sao Paulo và Orlando City. Pato chính thức giải nghệ vào tháng 1/2025.
Trung Quoc anh 7

Ramires từng là trụ cột của Jiangsu Suning giai đoạn 2016-2019, với 49 lần ra sân, ghi được 11 bàn thắng. Sau đó, cựu tiền vệ Brazil trở về quê nhà thi đấu cho Palmeiras trước khi giải nghệ năm 2022.
Trung Quoc anh 8

Trước khi treo giày năm 2024, Paulinho có hai giai đoạn thi đấu cho Guangzhou Evergrande, giành 3 chức vô địch CSL cùng 1 danh hiệu AFC Champions League. Đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp Paulinha là Corinthians.
