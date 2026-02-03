Dàn cầu thủ nổi tiếng đang thất nghiệp

Một cái tên khác từng gây sốt ở World Cup 2018 là Dele Alli cũng đang tự do sau khi chia tay Como vào tháng 9/2025. Suốt thời gian qua, Alli không còn là chính mình bởi thể lực sa sút. Anh hiện chủ yếu vùi mình vào phòng gym để chờ cơ hội trở lại với bóng đá chuyên nghiệp.