Dàn cầu thủ nổi tiếng đang thất nghiệp

Raheem Sterling là gương mặt nổi bật vừa trở thành cầu thủ tự do, sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Chelsea hồi tháng trước. Nhiều CLB theo đuổi cầu thủ người Anh, nhưng chưa có bất kỳ thỏa thuận nào xảy ra.
Jesse Lingard rời FC Seoul hồi tháng 12/2025 và chưa tìm được bến đỗ mới. Dù vậy, cầu thủ 33 tuổi được liên hệ tới Serie A, đồng thời đang đàm phán với nhiều CLB tại Anh, trong đó có các đội bóng Premier League.
Một cái tên khác từng gây sốt ở World Cup 2018 là Dele Alli cũng đang tự do sau khi chia tay Como vào tháng 9/2025. Suốt thời gian qua, Alli không còn là chính mình bởi thể lực sa sút. Anh hiện chủ yếu vùi mình vào phòng gym để chờ cơ hội trở lại với bóng đá chuyên nghiệp.
James Rodriguez đang tìm kiếm bến đỗ mới sau quãng thời gian không ổn định trong sự nghiệp. Tiền vệ người Colombia tỏa sáng tại World Cup 2014 và khoác áo nhiều CLB lớn châu Âu, nhưng những năm gần đây rơi vào cảnh thay đổi đội bóng liên tục. Ở tuổi 34, James chưa thi đấu trận chính thức nào kể từ khi chia tay Club Leon hồi tháng 11/2025.
Đáng chú ý nhất là Sergio Ramos. Cựu đội trưởng Real Madrid vẫn chưa giải nghệ ở tuổi 39 sau quãng thời gian thi đấu tại Mexico. Với đẳng cấp, cá tính thủ lĩnh và kinh nghiệm dày dạn, Ramos vẫn có thể tạo ra sức ảnh hưởng ở các đội bóng tầm trung ở châu Âu.
Kurt Zouma, cựu trung vệ Chelsea và West Ham, hiện trở thành cầu thủ tự do sau khi chia tay CFR Cluj ở giải VĐQG Romania. Trung vệ người Pháp sở hữu thể hình, sức mạnh và kinh nghiệm thi đấu tại Premier League – những yếu tố có thể hấp dẫn nhiều CLB.
Divock Origi không còn nằm trong kế hoạch của AC Milan. Dù phong độ không còn đỉnh cao, Origi vẫn được đánh giá là phương án dự phòng giàu kinh nghiệm cho bất kỳ CLB nào.
Sergio Romero, thủ môn từng khoác áo Manchester United, chưa treo găng dù không còn thi đấu thường xuyên. Kinh nghiệm quốc tế dày dạn của Romero có thể phù hợp với vai trò thủ môn số 2 tại các đội bóng lớn. CLB gần nhất của Romero là Argentinos Juniors ở giải VĐQG Argentina.
Alex Oxlade-Chamberlain bị Besiktas chấm dứt hợp đồng vào hè 2025. Suốt thời gian đó đến nay, cầu thủ này chủ yếu tập luyện cùng đội U21 Arsenal. HLV Mikel Arteta thừa nhận: "Chúng tôi luôn xem xét mọi phương án", qua đó để ngỏ khả năng Oxlade-Chamberlain tái xuất sân Emirates bằng bản hợp đồng ngắn hạn.
