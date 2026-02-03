Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dàn cầu thủ nổi tiếng đang thất nghiệp

  • Thứ ba, 3/2/2026 17:44 (GMT+7)
  • 27 phút trước

Sergio Ramos, Jesse Lingard hay Raheem Sterling chưa tìm được bến đỗ mới sau khi kỳ chuyển nhượng mùa đông 2026 khép lại.

that nghiep anh 1

Raheem Sterling là gương mặt nổi bật vừa trở thành cầu thủ tự do, sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với Chelsea hồi tháng trước. Nhiều CLB theo đuổi cầu thủ người Anh, nhưng chưa có bất kỳ thỏa thuận nào xảy ra.
that nghiep anh 2

Jesse Lingard rời FC Seoul hồi tháng 12/2025 và chưa tìm được bến đỗ mới. Dù vậy, cầu thủ 33 tuổi được liên hệ tới Serie A, đồng thời đang đàm phán với nhiều CLB tại Anh, trong đó có các đội bóng Premier League.
that nghiep anh 3

Một cái tên khác từng gây sốt ở World Cup 2018 là Dele Alli cũng đang tự do sau khi chia tay Como vào tháng 9/2025. Suốt thời gian qua, Alli không còn là chính mình bởi thể lực sa sút. Anh hiện chủ yếu vùi mình vào phòng gym để chờ cơ hội trở lại với bóng đá chuyên nghiệp.
that nghiep anh 4

James Rodriguez đang tìm kiếm bến đỗ mới sau quãng thời gian không ổn định trong sự nghiệp. Tiền vệ người Colombia tỏa sáng tại World Cup 2014 và khoác áo nhiều CLB lớn châu Âu, nhưng những năm gần đây rơi vào cảnh thay đổi đội bóng liên tục. Ở tuổi 34, James chưa thi đấu trận chính thức nào kể từ khi chia tay Club Leon hồi tháng 11/2025.

that nghiep anh 5

Đáng chú ý nhất là Sergio Ramos. Cựu đội trưởng Real Madrid vẫn chưa giải nghệ ở tuổi 39 sau quãng thời gian thi đấu tại Mexico. Với đẳng cấp, cá tính thủ lĩnh và kinh nghiệm dày dạn, Ramos vẫn có thể tạo ra sức ảnh hưởng ở các đội bóng tầm trung ở châu Âu.
that nghiep anh 6

Kurt Zouma, cựu trung vệ Chelsea và West Ham, hiện trở thành cầu thủ tự do sau khi chia tay CFR Cluj ở giải VĐQG Romania. Trung vệ người Pháp sở hữu thể hình, sức mạnh và kinh nghiệm thi đấu tại Premier League – những yếu tố có thể hấp dẫn nhiều CLB.
that nghiep anh 7

Divock Origi không còn nằm trong kế hoạch của AC Milan. Dù phong độ không còn đỉnh cao, Origi vẫn được đánh giá là phương án dự phòng giàu kinh nghiệm cho bất kỳ CLB nào.
that nghiep anh 8

Sergio Romero, thủ môn từng khoác áo Manchester United, chưa treo găng dù không còn thi đấu thường xuyên. Kinh nghiệm quốc tế dày dạn của Romero có thể phù hợp với vai trò thủ môn số 2 tại các đội bóng lớn. CLB gần nhất của Romero là Argentinos Juniors ở giải VĐQG Argentina.
that nghiep anh 9

Alex Oxlade-Chamberlain bị Besiktas chấm dứt hợp đồng vào hè 2025. Suốt thời gian đó đến nay, cầu thủ này chủ yếu tập luyện cùng đội U21 Arsenal. HLV Mikel Arteta thừa nhận: "Chúng tôi luôn xem xét mọi phương án", qua đó để ngỏ khả năng Oxlade-Chamberlain tái xuất sân Emirates bằng bản hợp đồng ngắn hạn.

Sterling đắt hàng

Raheem Sterling trở thành cái tên được săn đón trên thị trường chuyển nhượng, khi tiền đạo cánh người Anh đứng trước khả năng tìm bến đỗ mới ngoài Premier League.

17:00 30/1/2026

Lộ diện bến đỗ mới của Lingard

Jesse Lingard đang tiến rất gần tới việc tái xuất bóng đá đỉnh cao sau hơn 1 tháng kể từ khi chia tay FC Seoul.

07:20 30/1/2026

Ramos tạo bước ngoặt trong thương vụ mua Sevilla

Sergio Ramos tiếp tục tiến thêm một bước dài trong quá trình đàm phán mua lại Sevilla.

09:22 26/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Allegri quyet khong tu chuc HLV Juventus hinh anh

Allegri quyết không từ chức HLV Juventus

07:00 12/10/2022 07:00 12/10/2022

0

Ban lãnh đạo Juventus vẫn đặt niềm tin vào HLV trưởng sau trận thua sốc 0-2 trước Maccabi Haifa ở loạt trận 4 bảng H Champions League rạng sáng 12/10 (giờ Hà Nội).

Hiểu Phong

thất nghiệp Sergio Ramos thất nghiệp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý