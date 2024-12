Dan Ashworth sắp cập bến Arsenal?

Arsenal cân nhắc bổ nhiệm Dan Ashworth vào vị trí giám đốc thể thao, sau khi ông bất ngờ rời Manchester United chỉ sau 5 tháng làm việc. Theo ESPN, Ashworth được đưa vào danh sách ứng viên của đội bóng thành London, khi Giám đốc Điều hành Richard Garlick tiến hành quá trình tuyển chọn người thay thế Edu.

Ashworth, người từng làm việc cùng Garlick tại West Bromwich Albion, gia nhập Manchester United vào tháng 7 sau một thời gian nghỉ dưỡng tại Newcastle. Tuy nhiên, mối quan hệ căng thẳng với các nhân vật chủ chốt trong ban lãnh đạo United, đặc biệt là với Sir Jim Ratcliffe, đã dẫn đến việc ông bị sa thải.

Thời gian ngắn ngủi của Ashworth tại Old Trafford kết thúc sau khi có những mâu thuẫn xung quanh quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Erik ten Hag. Ashworth không đưa ra bình luận công khai về việc HLV người Hà Lan bị sa thải sau khởi đầu tồi tệ của mùa giải, và việc bổ nhiệm Ruben Amorim thay thế cũng không nhận được sự ủng hộ từ Ashworth.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Ashworth không bị ảnh hưởng bởi cú "sa thải" tại Manchester United. Arsenal hiện tìm kiếm người thay thế Edu, người vừa thông báo rời câu lạc bộ để gia nhập dự án đa câu lạc bộ của chủ sở hữu Nottingham Forest, Evangelos Marinakis.

Dù thời gian ngắn ngủi tại United, Ashworth vẫn được đánh giá cao như một trong những giám đốc thể thao xuất sắc nhất, và Arsenal được cho là tin tưởng vào khả năng của ông trong việc nâng tầm đội bóng.

Nếu gia nhập Arsenal, Ashworth sẽ làm việc sát cánh cùng HLV Mikel Arteta, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đội hình của "Pháo thủ", hướng đến mục tiêu chinh phục các danh hiệu lớn tại châu Âu.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.