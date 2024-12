Manchester United và cuộc chiến ngầm đằng sau những quyết định sai lầm

Nhiều nguồn tin cho biết Ashworth phản đối việc bổ nhiệm HLV Ruben Amorim, thay vào đó muốn chọn Gareth Southgate. Ông Ashworth, người gia nhập Manchester United từ ngày 1/7, được cho là cũng bị loại khỏi quá trình dẫn đến quyết định bổ nhiệm Amorim.

Trong khi đó, Amorim - ứng cử viên từ trước khi Ashworth đến - được CEO Omar Berrada lựa chọn, dù có sự cạnh tranh từ Manchester City. "Quỷ đỏ" sau đó khẳng định rằng quyết định bổ nhiệm Amorim nhận được sự đồng thuận từ ban lãnh đạo cấp cao.

Tuy nhiên, theo The Athletic, mối quan hệ giữa Ashworth và câu lạc bộ trở nên căng thẳng trong nhiều tuần trước khi ông rời CLB. Quyết định ra đi của ông diễn ra chỉ hai tuần sau trận đấu đầu tiên dưới thời Amorim.

Đáng chú ý, Ashworth hoàn toàn vắng mặt trong các thông báo liên quan đến việc chia tay Erik ten Hag hay bổ nhiệm Amorim, dù trước đó ông có tên trong các thông cáo báo chí về những bản hợp đồng chuyển nhượng mùa hè.

Manchester United phải chi từ 2 đến 3 triệu bảng để mua lại hợp đồng của Ashworth từ Newcastle United. Tuy nhiên, sự ra đi chóng vánh của ông khiến khoản đầu tư này trở thành một quyết định tốn kém nhưng không mang lại giá trị tương xứng. Điều này càng làm nổi bật sự bất ổn và thay đổi nhanh chóng ở tầng lớp lãnh đạo trong bóng đá đỉnh cao.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng, nhiệm kỳ của Ruben Amorim vẫn chưa tạo ra sự thay đổi rõ rệt. Đội bóng hiện xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng Premier League sau hai thất bại trong bốn trận. Đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe đã không ngần ngại chỉ trích đội bóng là “tầm thường”.

Về phần Gareth Southgate, trong một bài đăng gần đây trên LinkedIn, ông dường như ám chỉ khả năng giải nghệ, đồng thời ngụ ý rằng cơ hội dẫn dắt Manchester United có lẽ sẽ không bao giờ đến.

