Ashworth bị bỏ rơi trong cuộc chiến giành quyền lực tại MU

Khi Ashworth bước qua phòng họp báo tại Old Trafford tối thứ 7/12, khuôn mặt mệt mỏi của ông khiến nhiều người liên tưởng đến nỗi thất vọng sau trận thua 2-3 của Manchester United trước Nottingham Forest. Nhưng ít ai ngờ rằng, chỉ vài giờ sau đó, Ashworth sẽ chính thức rời khỏi vị trí Giám đốc Thể thao - khép lại nhiệm kỳ chỉ kéo dài 160 ngày, ngắn ngủi nhưng đầy biến động.

Manchester United từng tốn không ít công sức để mang Ashworth về từ Newcastle, chi gần 3 triệu bảng tiền bồi thường nhằm có được người được xem là một trong những Giám đốc Thể thao xuất sắc nước Anh. Nhưng chưa đầy sáu tháng sau, câu lạc bộ quyết định chia tay ông - một quyết định mà ban lãnh đạo mô tả là “rất khó khăn” nhưng cần thiết để tránh tổn thất lâu dài.

Ashworth được kỳ vọng sẽ là chìa khóa cho kế hoạch tái thiết của Sir Jim Ratcliffe và đội ngũ Ineos, người cam kết mang đến một cuộc cách mạng tại Old Trafford. Nhưng thực tế, Ashworth không thể hòa hợp với những người cộng sự mới, trong đó có CEO Omar Berrada và Giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox - cả hai đều là những người thân cận của Ratcliffe.

Kế hoạch của Manchester United khi bổ nhiệm Ashworth là tạo ra một “tam giác vàng” trong bộ máy điều hành, với Ashworth giám sát toàn bộ bóng đá, Wilcox phụ trách kỹ thuật, và Berrada nắm quyền điều hành tổng thể. Tuy nhiên, trong khi Wilcox và Berrada nhanh chóng hình thành một mối quan hệ làm việc ăn ý - nhờ kinh nghiệm từng hợp tác tại Manchester City - thì Ashworth lại không tìm được tiếng nói chung với hai người này.

Vấn đề lớn nhất nằm ở sự chồng chéo vai trò và quyền lực. Tại các câu lạc bộ cũ như Newcastle hay Brighton, Ashworth luôn có tiếng nói lớn trong việc quản lý bóng đá. Nhưng tại Manchester United, ông phải đối mặt với sự can thiệp sâu của Berrada - một CEO với kinh nghiệm bóng đá vượt trội. Điều này khiến Ashworth không có đủ quyền hạn để thực hiện tầm nhìn của mình, dẫn đến cảm giác bị gạt ra ngoài trong nhiều quyết định quan trọng.

Một ví dụ điển hình là việc bổ nhiệm HLV Ruben Amorim. Thông thường, một Giám đốc Thể thao sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc tìm kiếm và thương lượng với HLV. Nhưng tại Manchester United, chính Berrada là người dẫn đầu phái đoàn đến Lisbon để hoàn tất thỏa thuận với Amorim, trong khi Ashworth ở lại Manchester để hỗ trợ HLV tạm quyền Ruud van Nistelrooy.

Tầm ảnh hưởng của Berrada dưới thời Ratcliffe ngày càng lớn. Được Sir Jim Ratcliffe mô tả là một “CEO tuyệt vời” trong buổi phỏng vấn với United We Stand, Berrada không chỉ đóng vai trò điều hành mà còn can thiệp sâu vào mảng bóng đá - điều mà Ashworth không hề lường trước.

Là cựu Giám đốc Vận hành bóng đá tại Manchester City, Berrada xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ với những nhân vật hàng đầu trong bóng đá, như Txiki Begiristain. Điều này khiến ông trở thành một người không chỉ hiểu rõ khía cạnh kinh doanh mà còn có kiến thức sâu rộng về bóng đá.

Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Ratcliffe và các cộng sự tại Ineos, như Sir Dave Brailsford và Jean-Claude Blanc, Berrada nhanh chóng chiếm được vị trí trung tâm trong cấu trúc mới tại Old Trafford.

Quyết định chia tay Ashworth khiến câu hỏi lớn được đặt ra: Liệu Manchester United có cần một Giám đốc Thể thao mới? Ban lãnh đạo hiện không vội vã tìm người thay thế. Nếu có, ứng viên tiếp theo sẽ phải đáp ứng tiêu chí quan trọng nhất: làm việc hài hòa với Berrada và Wilcox.

Ashworth là một chuyên gia giàu kinh nghiệm và đã rời câu lạc bộ trong hòa bình, nhưng sự thiếu kết nối giữa ông với các cộng sự khiến mọi chuyện không thể tiếp tục. Với Ratcliffe, đây là một bài học lớn: ngay cả những kế hoạch cẩn thận nhất cũng có thể thất bại tại một môi trường đầy áp lực như Old Trafford.

Manchester United trải qua hơn một thập kỷ đầy bất ổn kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Từ việc thay đổi HLV liên tục, quản lý tuyển dụng yếu kém đến những sai lầm chiến lược, câu lạc bộ vẫn đang tìm cách định hình lại bản sắc của mình.

Dù vậy, sự ra đi của Ashworth lại là minh chứng rõ ràng rằng những thay đổi lớn không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Ratcliffe và Ineos có thể có tham vọng đưa CLB trở lại đỉnh cao, nhưng những thất bại như vụ việc của Ashworth cho thấy con đường ấy còn rất dài và đầy chông gai.

Tại Old Trafford, hy vọng và thất vọng luôn song hành. Và với sự ra đi của Ashworth, chương tiếp theo của câu lạc bộ sẽ cần nhiều hơn những lời hứa hẹn - mà là sự kiên nhẫn và những quyết định sáng suốt hơn.

