Phán quyết mới cho vị trí Giám đốc Thể thao ở Man Utd

Ban đầu, các nguồn tin tại Anh cho biết Andrea Berta của Atletico Madrid là người được nhắm đến cho ghế Giám đốc Thể thao tại Manchester United. Tuy nhiên, sau khi xem xét, "Quỷ đỏ" quyết định không bổ sung một gương mặt mới cho vai trò này, theo The Athletic.

Trước đó, trong cơ cấu dàn lãnh đạo mới của MU ở mùa giải 2024/25, Sir Dave Brailsford và CEO Omar Berrada chịu trách nhiệm giám sát, còn Dan Ashworth được giao trách nhiệm tổng thể về màn trình diễn, tuyển dụng và vận hành đội bóng. "Sự rời đi đột ngột của Ashworth để lại một khoảng trống lớn trong bộ máy quản lý của MU, vốn vẫn còn non trẻ và chưa ổn định", The Athletic nhận xét.

Ashworth gia nhập MU sau một cuộc đàm phán kéo dài với Newcastle, nơi ông thông báo ý định ra đi từ tháng 2. Newcastle ban đầu yêu cầu khoản bồi thường lên tới 20 triệu bảng, nhưng cuối cùng chỉ nhận được khoảng 2 đến 3 triệu bảng.

Sir Jim Ratcliffe đang muốn tinh gọn bộ máy nhân sự tại MU. Trong suốt 6 tháng qua, doanh nhân người Anh thực hiện một loạt biện pháp cắt giảm chi phí mạnh tay, với khoảng 250 nhân viên mất việc.

Nhiều đãi ngộ cho các nhân viên còn lại cũng bị cắt giảm. Nguyên nhân xuất phát từ việc MU ghi nhận khoản lỗ kỷ lục lên đến 113,2 triệu bảng trong mùa giải 2023/24. Điều này đã dấy lên nỗi lo về khả năng vi phạm các quy định nghiêm ngặt về lợi nhuận ở Premier League.

Sự rời đi của Ashworth để lại dấu hỏi lớn cho những kế hoạch ngắn hạn của MU ở mùa giải này, bao gồm việc mua sắm cầu thủ trong tháng 1/2025. HLV Ruben Amorim muốn đem về một vài nhân tố phù hợp để tăng sức mạnh của đội bóng. Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ cũng được phép cho ra đi để tăng thêm ngân sách cho CLB.

