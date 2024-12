MU sa sút nhất Premier League so với mùa trước

Sau 15 vòng đấu Premier League mùa 2024/25, Manchester United chỉ kiếm được 19 điểm, thấp hơn 8 điểm so với cùng thời điểm ở mùa giải trước. "Quỷ đỏ" cũng là đội sa sút nhiều nhất trên bảng xếp hạng Premier League nếu so sánh ở 15 vòng đầu tiên của mùa này và mùa giải trước.

Thầy trò HLV Amorim hứng chịu hai trận thua liên tiếp ở Premier League trước Arsenal và Nottingham Forest. Hiện tại, Manchester United xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Tình hình cũng không khả quan hơn cho các đội bóng phía bắc London. Arsenal và Tottenham đều kém 7 điểm so với cùng số trận đấu ở mùa giải trước. Trong khi Aston Villa của Unai Emery cũng không duy trì được phong độ cao như mùa giải 2023/24. Đội bóng này chỉ kiếm được 25 điểm, thấp hơn 7 điểm so với giai đoạn này mùa trước.

Chelsea là đội tiến bộ rõ rệt nhất sau 15 vòng đấu. "The Blues" kiếm được 31 điểm ở mùa này, hơn 12 điểm so với cùng kỳ năm ngoái. Thầy trò HLV Enzo Maresca có chuỗi 8 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp trước Leicester City, Aston Villa, Southampton và Tottenham. Chelsea hiện xếp thứ hai trên bảng tại Premier League.

Có thành tích tốt ngang ngửa Chelsea là Nottingham Forest, đội cũng kiếm được nhiều hơn 12 điểm so với cùng kỳ mùa trước. Dưới sự dẫn dắt của Nuno Espirito Santo, Nottingham Forest có những bước tiến vượt bậc, với chiến thắng gần nhất trước Manchester United vào cuối tuần trước.

Một số câu lạc bộ có thành tích tốt hơn so với cùng kỳ mùa trước còn có Liverpool (hơn 4 điểm), Bournemouth (hơn 8 điểm), Fulham (hơn 5 điểm) và Brentford (hơn 4 điểm).

Nhà đương kim vô địch Manchester City đang kiếm ít hơn 3 điểm so với cùng kỳ mùa trước. Thầy trò HLV Pep Guardiola trải qua chuỗi trận thất vọng và đang nỗ lực vực dậy phong độ.

