Daikin cùng thế hệ trẻ kiến tạo môi trường sống lý tưởng

Với Air Creator, Daikin từ một thiết bị làm mát trở thành giải pháp kiến tạo môi trường sống, đồng thời mở rộng giá trị thông qua hoạt động đồng hành cùng cộng đồng và thế hệ trẻ.

Thế hệ trẻ ngày càng giỏi trong việc thiết kế không gian cá nhân. Để chuẩn bị cho một đêm “cày” deadline hay một ngày cuối tuần sạc lại năng lượng, họ có thể đầu tư rất kỹ: Một chiếc ghế công thái học thật êm, một hệ đèn LED đổi màu theo tâm trạng hay những bộ sưu tập nhạc thư giãn.

Từ ánh sáng, âm thanh đến mùi hương, gần như mọi yếu tố trong căn phòng đều đã có thể được cá nhân hóa. Nhưng vẫn còn một khoảng trống chưa được lấp đầy: Chưa có nhiều giải pháp cho phép người trẻ chủ động thiết kế chính bầu không khí mà họ hít thở mỗi ngày. Không khí không chỉ đơn thuần là mát hay lạnh, đó là sự kết hợp giữa nhiệt độ, độ ẩm, luồng gió và chất lượng không khí, những yếu tố âm thầm định hình trải nghiệm sống mỗi ngày.

Nếu trước đây, người ta chỉ kỳ vọng điều hòa làm mát, thế hệ mới đang tìm kiếm nhiều hơn thế: Một giải pháp có thể đồng hành cùng từng trạng thái sống, để mỗi khoảnh khắc trong căn phòng đều được bao bọc bởi bầu không khí lý tưởng.

Air Creator - khi không khí cũng có thể được "thiết kế"

Trong hơn một thế kỷ, Daikin không chỉ nghiên cứu công nghệ làm mát mà còn tìm hiểu cách nhiệt độ, độ ẩm, luồng gió và chất lượng không khí ảnh hưởng đến chất lượng sống. Hành trình ấy đã đưa thương hiệu từ một nhà sản xuất điều hòa trở thành chuyên gia kiến tạo không khí lý tưởng.

Air Creator ra đời từ chính triết lý đó. Thay vì chỉ điều chỉnh nhiệt độ, hệ sinh thái này kết hợp đồng bộ nhiều yếu tố không khí để tạo nên những trải nghiệm phù hợp với từng trạng thái sống như làm việc, nghỉ ngơi, thư giãn hay vận động. Thông qua các "Air Card", người dùng có thể chủ động lựa chọn môi trường phù hợp với nhu cầu và nhịp sống của mình.

Bộ đôi điều hòa và máy lọc không khí Air Creator phản ánh bước chuyển trong cách Daikin nhìn nhận vai trò của không khí: Từ một yếu tố phục vụ sự tiện nghi trở thành nền tảng nâng cao chất lượng sống và trải nghiệm mỗi ngày.

Không gian trải nghiệm Air Creator với 4 Air Card được thiết kế theo từng nhu cầu sống.

Sự đồng hành của ca sĩ - nhạc sĩ Hoàng Dũng trong chiến dịch không đơn thuần là một màn hợp tác thương hiệu, mà xuất phát từ sự tương đồng trong tư duy.

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ theo đuổi chiều sâu và bản sắc riêng, Hoàng Dũng là hình ảnh của những người trẻ luôn chủ động định hình phong cách sống và không gian sáng tạo theo cách của riêng mình. Giữa nhịp sống nhiều áp lực, ca sĩ đại diện cho một thế hệ biết cân bằng giữa sáng tạo và nghỉ ngơi. Chính tinh thần ấy cũng là điều Air Creator hướng tới: Mang đến khả năng cá nhân hóa môi trường không khí để mỗi người có thể lựa chọn trải nghiệm phù hợp với từng nhu cầu và nhịp sống.

Ca sĩ Hoàng Dũng trải nghiệm không gian Air Creator.

Từ kiến tạo không khí đến kiến tạo môi trường phát triển

Tinh thần ấy tiếp tục được Daikin mở rộng thông qua hoạt động trách nhiệm xã hội của Air Creator. Mỗi lượt check-in, trải nghiệm và tương tác của người tham gia tại chuyến xe Air Creator đều được quy đổi thành giá trị đóng góp cho cộng đồng. Sau hành trình tại TP.HCM và Hà Nội, chương trình đã tích lũy tổng giá trị 300 triệu đồng để triển khai các hoạt động đồng hành cùng sinh viên thông qua Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng như Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam.

Photo booth Air Creator mang đến điểm check-in ấn tượng tại sự kiện.

Nguồn kinh phí này được sử dụng để trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam đưa bộ đôi sản phẩm Air Creator đến các trường đại học. Qua đó, Daikin không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt, mà còn có cơ hội đồng hành, kết nối gần hơn với thế hệ sinh viên - những người đang từng ngày kiến tạo tương lai bằng tri thức và sáng tạo.

Daikin trao tặng bộ sản phẩm Air Creator cho sinh viên thông qua Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Đại diện Daikin Việt Nam cho biết cùng với sự nâng cao của chất lượng sống, vai trò của không khí cũng đang thay đổi. Không khí ngày nay không chỉ tạo nên sự thoải mái trong sinh hoạt, mà còn góp phần nâng cao chất lượng học tập, làm việc và sức khỏe của con người.

Thông qua Air Creator, Daikin khẳng định cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ trong hành trình kiến tạo những môi trường sống, học tập và phát triển tốt hơn. Từ không gian trong mỗi ngôi nhà đến những giảng đường đại học, sứ mệnh “kiến tạo không khí lý tưởng” được hiện thực hóa bằng những trải nghiệm và giá trị cộng đồng, góp phần tạo nên nền tảng để thế hệ trẻ tự tin học tập, sáng tạo và phát triển trong tương lai.