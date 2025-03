Đại úy CSGT TP.HCM mở đường, đưa người bệnh nặng vào tận phòng cấp cứu

Công an TP.HCM công bố bộ máy hoạt động mới

Công an TP.HCM công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải tán công an các quận, huyện và Công an TP Thủ Đức; đồng thời công bố các quyết định liên quan đến bộ máy hoạt động mới.