Đại tướng Phan Văn Giang: Nỗ lực cao nhất cho lễ kỷ niệm 30/4

Đại tướng Phan Văn Giang chiều nay động viên lực lượng pháo lễ và các khối diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước.

Thăm lực lượng pháo lễ tại khu vực Công viên Bến Bạch Đằng, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Pháo binh nói chung và Lữ đoàn Pháo binh 96.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu phải tiếp tục khắc phục mọi điều kiện, hoàn cảnh thực tế tại trận địa pháo, luôn giữ gìn sức khỏe, đoàn kết, tự tin, không chủ quan. Từ hành động của người chỉ huy đến từng pháo thủ đều phải thật chỉn chu, chuẩn xác.

Sắp tới ngày chính thức diễn ra lễ kỷ niệm, nhiệm vụ đặt ra ngày càng đòi hỏi sự chặt chẽ, cẩn trọng hơn, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ luyện tập, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, phát huy truyền thống bộ đội pháo binh “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lữ đoàn Pháo binh 96 đảm nhiệm nhiệm vụ bắn 21 phát đại bác cùng lúc với chào cờ tại lễ kỷ niệm. 15 pháo lễ loại 105 mm, mỗi khẩu nặng khoảng 4 tấn tập kết tại trận địa ở Bến Bạch Đằng. Đây là vị trí được các bên khảo sát kỹ và lựa chọn do tầm nhìn thoáng, trang nghiêm. Những ngày qua, khu vực này luôn tập trung rất đông du khách, người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Thăm các khối diễu binh, diễu hành tại Trường Quân sự Quân khu 7, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ, chiến sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng thành tích trong quá trình luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cấp Nhà nước vừa qua của các lực lượng. Ông yêu cầu lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành tiếp tục tích cực luyện tập nhuần nhuyễn, thuần thục các động tác điều lệnh theo nhiệm vụ của từng khối, từng lực lượng; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện và hợp luyện, khắc phục mọi khó khăn, tận dụng mọi thời gian để tập luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Đại tướng lưu ý thời gian không còn nhiều, các lực lượng cần tập trung với tinh thần trách nhiệm cùng sự nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm tương xứng với quy mô, tầm vóc của lễ kỷ niệm.

