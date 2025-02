Đại tướng Phan Văn Giang mời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam

Tối 7/2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam điện đàm với Ngài Pete Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Ngài Pete Hegseth được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng thứ 29 của Hợp chúng quốc Mỹ; khẳng định Việt Nam triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng chiến lược hàng đầu.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng nhận thấy hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước, cũng như kết quả chuyến thăm chính thức Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam vào tháng 9/2024.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh trong thời gian qua là điểm sáng trong quan hệ quốc phòng hai nước. Việc Mỹ tiếp tục cam kết huy động nguồn lực xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, hỗ trợ người khuyết tật, khắc phục hậu quả bom mìn, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ Việt Nam, cũng như việc hai bên hợp tác tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh có ý nghĩa quan trọng, góp phần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế tham vấn, đối thoại hiện có. Trước mắt là sớm tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 13 tại Việt Nam.

Năm 2025 kỷ niệm 30 năm ngày bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Mỹ (1995-2025), Đại tướng mong muốn Bộ Quốc phòng hai nước triển khai các hoạt động hợp tác có ý nghĩa, góp phần đánh dấu sự kiện quan trọng này.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng gửi lời mời Ngài Pete Hegseth sang thăm chính thức Việt Nam trong năm 2025.

Ngài Pete Hegseth bày tỏ vui mừng được điện đàm với Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam; khẳng định chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rất coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam; mong muốn thời gian tới tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hợp tác Việt Nam - Mỹ nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng song phương nói riêng; thông qua các nội dung đã thống nhất, trong đó trọng tâm là hoạt động hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh.

