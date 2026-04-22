Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: Sách là nguồn tri thức căn bản, bền vững

Dự chương trình phát động phong trào đọc sách, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh trong bối cảnh nền tảng số đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức tiếp cận tri thức, sách vẫn là người thầy, góp phần hình thành tư duy, nhân cách và bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Chiều 22/4, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức chương trình phát động phong trào đọc sách với chủ đề “Lan tỏa văn hóa đọc - Kết nối tri thức”, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026.

Dự và chỉ đạo chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Tổng cục Chính trị; đại biểu Nhà xuất bản Quân đội nhân dân; Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Chính trị; các nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, cùng đông đảo cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội.

Phát biểu hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026, Đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, khẳng định vai trò của sách trong việc bồi dưỡng tri thức, xây dựng nhân cách, bản lĩnh chính trị cho người quân nhân cách mạng.

Đại tá, nhà văn Phạm Văn Trường đồng thời làm rõ ý nghĩa của hoạt động xuất bản trong việc lan tỏa tri thức, tôn vinh những người làm sách, khẳng định những kết quả nổi bật trong hoạt động xuất bản mà Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã đạt được trong thời gian qua; đặc biệt nhấn mạnh sự phối hợp hiệu quả giữa Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Trường Sĩ quan Chính trị trong việc xuất bản các bộ giáo trình, tài liệu, công trình nghiên cứu khoa học, góp phần thiết thực phục vụ nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, lan tỏa tri thức trong toàn quân; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới hoạt động xuất bản, phát triển các loại hình sách hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại buổi phát động, các ý kiến phát biểu tham luận đã làm rõ vai trò của sách và văn hóa đọc trong đời sống tinh thần của người quân nhân cũng như trong công tác giáo dục - đào tạo. Các ý kiến không chỉ phân tích sâu sắc giá trị của văn học về đề tài người lính, thơ ca cách mạng, mà còn nhấn mạnh vai trò của văn hóa đọc trong việc hình thành phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ sĩ quan, đặc biệt là cán bộ chính trị trong quân đội.

Đại tá, nhà văn Chu Lai mang đến những chia sẻ giàu cảm xúc về sức sống của văn học về đề tài người lính, chiến tranh cách mạng, theo ông: “Đề tài viết về người lính luôn là siêu đề tài, là cảm hứng bất tận không bao giờ cạn’’; Đại tá, nhà thơ Vương Trọng có những chia sẻ đầy thú vị, làm nổi bật vẻ đẹp của thơ ca về người lính gắn với việc nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu đọc sách; Thiếu tướng Đinh Quốc Triệu, Phó hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị lại tập trung phân tích vai trò của văn hóa đọc trong đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, coi đây là yếu tố quan trọng nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của học viên sĩ quan.

Điều đặc biệt, các ý kiến đều đã truyền tải tình yêu sách, khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tác và cảm hứng đọc sách, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm thiết thực của việc đọc sách; qua đó đúc kết những bài học ý nghĩa đối với cán bộ, giảng viên, đặc biệt là học viên Nhà trường trong việc xây dựng thói quen đọc và phát triển năng lực bản thân.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, khi sự bùng nổ của thông tin và các nền tảng số đang làm thay đổi mạnh mẽ phương thức tiếp cận tri thức, việc giữ gìn và phát triển văn hóa đọc càng trở nên cấp thiết. Đồng chí khẳng định, sách vẫn luôn là nguồn tri thức căn bản, bền vững, là “người thầy thầm lặng” góp phần hình thành tư duy, nhân cách và bản lĩnh chính trị cho mỗi cán bộ, chiến sĩ; đồng thời là công cụ quan trọng trong công tác giáo dục, định hướng tư tưởng, xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc trong Quân đội.

Bên cạnh đó, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phát triển văn hóa đọc; gắn việc xây dựng thói quen đọc sách với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh cần phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa, hệ thống thư viện, cơ quan báo chí, xuất bản trong toàn quân; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các loại hình xuất bản điện tử, thư viện số, nhằm đưa tri thức đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đồng thời, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý, cùng việc mở rộng phương thức tiếp cận tri thức, phải đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng nội dung, bảo đảm tính định hướng chính trị, tính chiến đấu của các xuất bản phẩm; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần tự học, tự rèn, coi việc đọc sách là nhu cầu thường xuyên, là trách nhiệm đối với bản thân và đơn vị; từ đó góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Phong trào đọc sách cần được duy trì thường xuyên, đi vào chiều sâu, tránh hình thức; phải thực sự trở thành động lực nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng con người quân nhân cách mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu đáp từ và phát động phong trào đọc sách tại Nhà trường, Thiếu tướng, PGS.TS Lương Thanh Hân, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị khẳng định: Những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị là định hướng quan trọng để Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và phát triển văn hóa đọc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị trong quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhấn mạnh vai trò đặc biệt của sách đối với việc bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ lý luận, phát triển tư duy khoa học và năng lực công tác của cán bộ, học viên, đồng chí Hiệu trưởng cho biết, Nhà trường sẽ cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo thành các chương trình, kế hoạch thiết thực; đồng thời phát huy trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ, giảng viên, học viên trong việc xây dựng thói quen đọc sách, học tập suốt đời.

Từ thực tiễn hoạt động, Trường Sĩ quan Chính trị đã và đang đẩy mạnh nhiều giải pháp phát triển văn hóa đọc như đầu tư xây dựng thư viện theo hướng hiện đại, từng bước số hóa tài liệu, phát triển hệ thống học liệu điện tử; tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách, tọa đàm, giao lưu học thuật, các cuộc thi tìm hiểu về sách... Qua đó, tạo môi trường học tập tích cực, lan tỏa sâu rộng giá trị của tri thức trong toàn Nhà trường. Để phong trào đọc sách đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Nhà trường xác định tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò của việc đọc sách; đa dạng hóa mô hình, hình thức đọc; gắn phát triển văn hóa đọc với chuyển đổi số; đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng không gian đọc hiện đại, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, học viên tiếp cận tri thức.

Phát động phong trào đọc sách với chủ đề “Lan tỏa văn hóa đọc - Kết nối tri thức”, đồng chí Hiệu trưởng kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ trong Nhà trường tích cực hưởng ứng phong trào, biến việc đọc sách trở thành nhu cầu tự thân, thành thói quen thường xuyên, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại buổi phát động phong trào đọc sách, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã trao sách tặng Trường Sĩ quan Chính trị như một nguồn động viên, khích lệ phong trào đọc sách đầy ý nghĩa tại Nhà trường; tiếp đó, Nhà xuất bản QĐND trao tặng 300 đầu sách có giá trị, góp phần làm phong phú nguồn tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và học viên.