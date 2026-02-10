Đại tiệc ánh sáng 'xuyên không' đón Tết Nguyên đán ở châu Á

Ở thị trấn Chankou, thành phố Định Tây (Cam Túc), các đội Shehuo truyền thống miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho những màn múa lân, múa rồng đặc sắc. Tại Đông Dương (Chiết Giang), các nghệ nhân khẩn trương hoàn thiện những chiếc đèn lồng rồng công phu, góp phần làm rực sáng không gian lễ hội. Ở Trương Dịch (Cam Túc), các đội Shehuo biểu diễn múa lân tại quảng trường và khu logistics, thu hút đông đảo người dân theo dõi. Đội trống biểu diễn phục vụ bà con tại thị trấn Thái Tử, thành phố Trâu Bình (Sơn Đông).