Đại sứ Singapore nói gì về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Đại sứ Singapore đánh giá chuyến thăm và bài phát biểu sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng với khu vực.

Nhận lời mời của Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Singapore ngày 29 - 31/5.

Nhận lời mời của Tổng giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la ngày 29/5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam ngày 12/5/2025. Ảnh: TTXVN.



Hội nghị Đối thoại Shangri-La IISS lần thứ 23 diễn ra tại Singapore từ ngày 29 đến 31/5. Là hội nghị thượng đỉnh quốc phòng hàng đầu châu Á, hội nghị sẽ quy tụ các bộ trưởng quốc phòng, lãnh đạo quân đội và chuyên gia an ninh từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, châu Âu và các khu vực khác.

Bình luận với báo chí về chuyến thăm, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Singapore với Việt Nam từ khi nâng cấp quan hệ.

Đại sứ cũng cho rằng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Shangri-La là điều rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của thế giới và khu vực đến Việt Nam, cũng như sự công nhận vai trò tích cực của Việt Nam trong việc thúc đẩy ổn định, góp phần giải quyết những bất ổn địa chính trị và địa kinh tế.

- Xin cảm ơn Đại sứ Rajpal Singh đã tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay. Ngài đánh giá như thế nào về ý nghĩa của chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Singapore?

Trước hết, cho phép tôi nói rằng đây là một vinh dự và niềm vui rất lớn đối với Singapore khi được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm tới trong chuyến thăm cấp Nhà nước vào cuối tuần này.

Đây là loạt chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên mà Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện tới các nước ASEAN sau khi Quốc hội Việt Nam hoàn tất bầu cử cũng như lễ nhậm chức của chính phủ mới.

Singapore đặc biệt vui mừng khi đây là chuyến thăm thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong vòng hai năm.

Như quý vị đã biết, vào tháng 3 năm ngoái, ông đã có chuyến thăm rất quan trọng tới Singapore, và chúng ta đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP).

Kể từ đó, chúng ta đã có nhiều cuộc trao đổi cấp cao. Thủ tướng Singapore, ông Lawrence Wong, đã thăm Việt Nam và có nhiều cuộc gặp gỡ với cả Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng như Thủ tướng Việt Nam.

Tôi cho rằng chuyến thăm lần này và việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao với tần suất như vậy thể hiện ba điều.

Thứ nhất, nền tảng của mối quan hệ giữa chúng ta là mối quan hệ rất tốt đẹp ở cấp lãnh đạo.

Thứ hai, điều đó cho thấy tầm quan trọng mà chúng ta dành cho quan hệ song phương.

Thứ ba, tôi nghĩ điều đó cho thấy động lực phát triển trong quan hệ kể từ khi chúng ta nâng cấp lên CSP vào năm ngoái.

Nếu nhìn lại, hiện nay chúng ta đã vượt qua cột mốc 50 năm quan hệ Singapore - Việt Nam. Trong 50 năm đó, Việt Nam thay đổi đáng kể. Singapore cũng thay đổi đáng kể. Trên thực tế, nhìn vào trật tự chính trị - kinh tế toàn cầu, chúng ta cũng thấy những thay đổi rất sâu sắc.

Chúng ta đang sống trong một bối cảnh địa chính trị và địa kinh tế đầy bất định. Vì vậy, trong chuyến thăm cấp Nhà nước này, quý vị sẽ thấy Singapore và Việt Nam đưa quan hệ sang một giai đoạn tiếp theo, nơi chúng ta cùng hợp tác về các vấn đề chung và vì lợi ích song phương nhằm giảm thiểu những cú sốc bên ngoài mà chúng ta đang phải đối mặt.

Quý vị cũng sẽ thấy sự hợp tác trong các lĩnh vực mới như kỹ thuật số, sản xuất tiên tiến, giáo dục bậc cao và đào tạo. Đối với tôi, trong giai đoạn tiếp theo và trong việc cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu này, Singapore và Việt Nam là những đối tác tự nhiên của nhau.

Thủ tướng Singapore, Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP) Lawrence Wong đón Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 12/3/2025. Ảnh: TTXVN.

- Lời mời từ Singapore cho thấy đà phát triển liên tục của quan hệ Việt Nam - Singapore. Theo ngài, đâu là những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trong những năm tới, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm ngoái?

Mối quan hệ của chúng ta thực sự đã có từ rất lâu và mang tính toàn diện. Chúng ta có sự hợp tác rất mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn hóa, giao lưu nhân dân và chính trị.

Như tôi đã đề cập, CSP đã tạo thêm động lực để chúng ta phát triển quan hệ sâu rộng hơn nữa. Quan hệ kinh tế của chúng ta rất mạnh mẽ và tôi cho rằng sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa.

Theo truyền thống, chúng tôi luôn là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Năm ngoái, chúng tôi thực sự là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam và đóng góp hơn một phần tư tổng vốn đăng ký mới tại Việt Nam.

Khi nói đến đầu tư của Singapore tại Việt Nam, tôi nghĩ mọi người đều biết đến các Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, hay VSIP. Tôi cho rằng VSIP cho thấy Singapore và Việt Nam có thể hợp tác như thế nào trong các dự án kinh tế quy mô lớn mang lại lợi ích cho cả hai nước. Các khu công nghiệp này đang thu hút đầu tư không chỉ từ Việt Nam và Singapore mà còn từ khắp nơi trên thế giới.

Vào đầu những năm 2000, chúng ta chỉ có hai VSIP. Ngày nay, chúng ta đã có 22 VSIP. Tôi tin tưởng rằng VSIP sẽ tiếp tục phát triển dọc khắp Việt Nam và mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho cả các công ty Singapore lẫn những người bạn Việt Nam của chúng tôi.

Thực tế, tôi luôn đùa với những người bạn Việt Nam của mình rằng, nếu muốn đi thăm Việt Nam từ Bắc chí Nam, quý vị chỉ cần ghé thăm từng VSIP là đã đi khắp cả nước rồi.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn đưa quan hệ kinh tế tiến xa hơn nữa. Chúng tôi muốn nâng cấp mối quan hệ này. Tôi nghĩ có hai ưu tiên chính.

Thứ nhất, trong lĩnh vực kỹ thuật số, chúng tôi đang hợp tác với Việt Nam để khai thác tiềm năng của nền kinh tế số. Hiện đã có một số doanh nghiệp Singapore trong lĩnh vực kỹ thuật số tại Việt Nam đang tìm cách mở rộng đầu tư và kinh doanh ở đây.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước, sẽ có một diễn đàn TechConnect đặc biệt quy tụ các công ty công nghệ số của Singapore và Việt Nam để ký kết các thỏa thuận và dự án mới song phương.

Thứ hai, trong lĩnh vực xanh và phát triển bền vững, năm ngoái chúng tôi đã ký thỏa thuận triển khai về tín chỉ carbon và đang hướng tới triển khai các dự án trong lĩnh vực này vào cuối năm nay.

Chúng tôi cũng đang xem xét khả năng nhập khẩu điện từ Việt Nam, chủ yếu được tạo ra từ điện gió ngoài khơi. Đây là một dự án dài hạn và có ý nghĩa quan trọng đối với chúng tôi.

Về quan hệ chính trị giữa hai nước, chúng tôi đang thảo luận về một cơ chế cấp cao mới giữa các nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao của hai bên nhằm trao đổi về nhiều vấn đề như quản trị, hành chính công và chuyển đổi. Khi nâng cấp quan hệ lên CSP, chúng tôi cũng tái khẳng định sự hợp tác truyền thống trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa phi truyền thống và nhu cầu hợp tác trong hai lĩnh vực này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Bộ Nội vụ Singapore và Bộ Công an Việt Nam dự kiến có cuộc trao đổi thường kỳ ở cấp Thứ trưởng ngay trước chuyến thăm cấp Nhà nước. Năm ngoái, cả Bộ trưởng Quốc phòng Singapore và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã thăm nước kia và tái khẳng định sự hợp tác quốc phòng mạnh mẽ giữa hai nước.

Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh. Ảnh: VTC News.

- Nói về quan hệ kinh tế giữa hai nước, đúng như ngài vừa đề cập, Singapore hiện là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Vậy ngài đánh giá như thế nào về môi trường đầu tư của Việt Nam và các doanh nghiệp Singapore kỳ vọng điều gì trong tương lai?

Tôi nghĩ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề ra mục tiêu tăng trưởng rất tham vọng cho Việt Nam, bao gồm mức tăng trưởng hai con số trong 5 năm tới. Ông cũng đã đưa ra nhiều cải cách sâu rộng cả về chính sách lẫn hành chính. Tôi có thể nói rằng Singapore rất lạc quan về tăng trưởng tương lai của Việt Nam.

Như quý vị biết, chúng tôi đã tham gia vào nền kinh tế Việt Nam trong một thời gian dài. Các doanh nghiệp Singapore như CapitaLand, Shopee, Grab và Sembcorp Corporation đều là những cái tên quen thuộc tại Việt Nam. Các doanh nghiệp của chúng tôi nhận thấy những mục tiêu tham vọng và sự lãnh đạo mạnh mẽ đang tạo ra thêm nhiều cơ hội cho họ.

Chúng tôi muốn mở rộng sang các lĩnh vực mới như kỹ thuật số và xanh, đồng thời không chỉ tập trung ở các thành phố truyền thống như Hà Nội và TP.HCM. Chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội tại các tỉnh và thành phố khác như Đà Nẵng, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh và Đồng Nai. Tất cả những nơi này đều mở ra những cơ hội giá trị cho các doanh nghiệp Singapore hợp tác cùng các đối tác Việt Nam.

Chúng tôi cũng từ lâu đã hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việt Nam là nước nhận hỗ trợ nhiều nhất từ chương trình đào tạo chính thức của Singapore mang tên Chương trình Hợp tác Singapore (SCP). Chúng tôi đã đào tạo hơn 22.000 cán bộ Việt Nam thông qua chương trình này.

Giờ đây, chúng tôi muốn nâng cấp các chương trình giáo dục và đào tạo dành cho cán bộ Việt Nam trong những lĩnh vực mới mà chúng tôi đang hướng tới.

Ví dụ, năm ngoái chúng tôi đã có chương trình quản trị số tại Hưng Yên. Năm nay, chúng tôi có chương trình chuyển đổi số trong y tế công tại TP.HCM. Vì vậy, tôi cho rằng sự hỗ trợ của Singapore, dù thông qua đầu tư hay giáo dục và đào tạo, đều là tín hiệu rõ ràng cho cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành cùng các bạn đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế.

Chúng tôi tin rằng một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore, cho ASEAN và cho cộng đồng toàn cầu rộng lớn hơn.

Hội nghị Đối thoại Shangri-La IISS lần thứ 23 diễn ra tại Singapore từ ngày 29 đến 31/5.

- Ngài đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu khai mạc tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23?

Đây sẽ là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc tại Đối thoại Shangri-La. Tôi nghĩ đây là một thời khắc rất có ý nghĩa và cho thấy một số điều.

Thứ nhất, khu vực và thế giới rất quan tâm tới việc lắng nghe quan điểm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và của Việt Nam về tình hình địa chính trị và địa kinh tế hiện nay.

Thứ hai, đây là sự ghi nhận quan trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được.

Kể từ khi Việt Nam gia nhập ASEAN hơn 30 năm trước, Việt Nam đã là một thành viên rất tích cực của ASEAN, thúc đẩy ổn định chính trị, hội nhập kinh tế và cộng đồng giao lưu nhân dân của khối.

Thứ ba, tôi nghĩ điều đó cho thấy Việt Nam đang sẵn sàng đóng vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết những bất ổn địa chính trị và địa kinh tế như hiện nay.

Như quý vị biết, Đối thoại Shangri-La là diễn đàn hàng đầu trong khu vực nhằm quy tụ tất cả các bên để cùng thảo luận cởi mở về cách thức chúng ta có thể cùng nhau giải quyết các thách thức đang đối mặt.

Vì vậy, bài phát biểu khai mạc sẽ mang đến một số định hướng cho tất cả mọi người về cách tiếp tục đối thoại và trao đổi trong tương lai.

Singapore ủng hộ Việt Nam đóng vai trò tích cực hơn trong vấn đề này bởi chúng ta chia sẻ những nguyên tắc và quan điểm chung về các vấn đề như tôn trọng chủ quyền quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Đó là lý do chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam để cùng bảo vệ những nguyên tắc này.

- Xin cảm ơn ngài Đại sứ.