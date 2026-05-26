Hàng giả vẫn tuồn ra thị trường vì thu lợi 'khủng'

Để đối phó cơ quan chức năng, cửa hàng thường xuyên đóng cửa, hạn chế giao dịch trực tiếp. Việc giao nhận hàng chủ yếu thông qua shipper nhằm che giấu hoạt động kinh doanh.

Lực lượng chức năng đột kích kho hàng tại phường Long Trường, tổng giá trị hàng hóa hơn 2,8 tỷ đồng. Ảnh: Tiền Phong.

Tối 25/5, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM cho biết, trong đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Đội QLTT số 3 đã phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra nhiều điểm kinh doanh trên địa bàn, phát hiện và thu giữ lượng lớn hàng hóa giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Cụ thể, Đội QLTT số 3 phối hợp cùng Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra các hộ kinh doanh tại phường Chợ Lớn và phường Long Trường (TPHCM).

Tại phường Chợ Lớn, lực lượng chức năng phát hiện một hộ kinh doanh đang bày bán số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu nước ngoài nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Rolex… Các mặt hàng gồm quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ gần 2.000 sản phẩm với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng . Hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo lời khai ban đầu, chủ cơ sở tổ chức nhập hàng giả thông qua các đầu mối trên mạng xã hội rồi bán trực tiếp tại cửa hàng, đồng thời livestream và bán online qua Facebook, Zalo, TikTok để thu lợi bất chính.

Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng cùng tài liệu kế toán cho thấy từ đầu năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh hàng giả.

Nhiều sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng bị thu giữ. Ảnh: Tiền Phong.

Dù biết rõ hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, chủ cơ sở vẫn cố tình thực hiện vì lợi nhuận cao. Để đối phó với cơ quan chức năng, cửa hàng thường xuyên đóng cửa, hạn chế giao dịch trực tiếp. Việc giao nhận hàng chủ yếu thông qua shipper nhằm che giấu hoạt động kinh doanh.

Trong khi đó, tại phường Long Trường, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện kho hàng chứa số lượng đặc biệt lớn gồm hàng nghìn đôi giày, dép và vớ giả mạo các nhãn hiệu Nike, Adidas, Converse.

Toàn bộ hàng hóa đều chưa qua sử dụng, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Các nhãn hiệu và biểu tượng thương hiệu được in trực tiếp trên sản phẩm, không thể bóc tách hay tháo rời.

Tổng trị giá lô hàng vi phạm được xác định hơn 2,8 tỷ đồng . Tại thời điểm kiểm tra, đại diện các đơn vị sở hữu nhãn hiệu Adidas, Nike và Converse đã trực tiếp kiểm tra, chụp ảnh và xác định toàn bộ số hàng trên là hàng giả mạo nhãn hiệu.

Theo cơ quan chức năng, chủ cơ sở sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi vi phạm. Hàng hóa được thu mua trôi nổi trên mạng, sau đó quảng cáo và bán qua các tài khoản mạng xã hội, gian hàng thương mại điện tử nhằm tiếp cận khách hàng.

Người mua chốt đơn trực tuyến và nhận hàng qua shipper, không giao dịch trực tiếp với chủ hàng. Đối tượng khai nhận đã kinh doanh theo phương thức này gần 3 năm, từ tháng 6/2023 đến ngày 30/4/2026, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỷ đồng .

Hiện lực lượng chức năng đã niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Chi cục QLTT TPHCM cho biết, trong thời gian tới, các Đội QLTT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.