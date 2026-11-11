Đại Quang Minh lãi hơn 1.000 tỷ sau nửa năm, tài sản lên gần 100.000 tỷ

Đại Quang Minh ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.044 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, gấp 6,4 lần cùng kỳ. Tổng tài sản doanh nghiệp cũng tiến sát mốc 100.000 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 đã được soát xét, ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.044 tỷ đồng , tăng 542% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.514 tỷ đồng , cũng cao gấp 8,5 lần cùng kỳ.

Trước đó, năm 2025, công ty cũng đã ghi nhận tăng trưởng đột biến về lợi nhuận với hơn 4.069 tỷ đồng , gấp 22 lần so với kết quả năm 2024.

Cùng với kết quả kinh doanh, quy mô tài sản của Đại Quang Minh tiếp tục mở rộng. Tại ngày 30/6, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 98.850 tỷ đồng , tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 47.266 tỷ đồng , tăng 111%.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp đạt 51.584 tỷ đồng , tăng 49% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ vay ngân hàng đạt 19.697 tỷ đồng , tăng 21%. Doanh nghiệp cũng ghi nhận 1.500 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, trong khi cùng kỳ năm trước chưa phát sinh khoản này. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 1,55 lần xuống 1,09 lần.

Trong văn bản công bố thông tin, Đại Quang Minh đề cập hai dự án dự kiến sử dụng vốn trái phiếu, mỗi dự án 750 tỷ đồng .

Dự án thứ nhất là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí Thadico - Bình Dương, có quy mô gần 786 ha và tổng vốn đầu tư 12.702 tỷ đồng .

Dự án còn lại là tổ hợp công trình trung tâm thương mại, dịch vụ và mua sắm thuộc khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội, với diện tích gần 24.000 m2 và tổng vốn đầu tư 4.863 tỷ đồng .

Đại Quang Minh thành lập năm 2011, là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương. Doanh nghiệp từng tham gia phát triển khu đô thị Sala tại Thủ Thiêm, TP.HCM, đồng thời mở rộng hoạt động sang lĩnh vực hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và bất động sản thương mại. Mới nhất, doanh nghiệp trở thành đại diện liên danh thực hiện "siêu" dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội.