Đại hội Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2025-2030

Hai Phó giám đốc Công an tỉnh Long An nhận nhiệm vụ mới ở Bộ Công an

Bộ trưởng Công an đã ký quyết định điều động hai Phó giám đốc Công an tỉnh Long An là đại tá Nguyễn Văn Hòa và đại tá Văn Công Minh đến nhận công tác tại Bộ Công an.