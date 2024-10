'Đại gia' Singapore đồng loạt bán 2 dự án ở TP.HCM

Sau Saigon Sports City, Tập đoàn Keppel còn công bố rút lui khỏi dự án nằm trên "đất vàng" TP.HCM thông qua việc bán cổ phiếu tại công ty con.

Keppel đồng loạt thoái vốn tại dự án Saigon Centre giai đoạn 3 (quận 1) và dự án Saigon Sports City (TP Thủ Đức). Ảnh: Quỳnh Danh.

Tập đoàn Keppel (Singapore) vừa cho biết Công ty TNHH Toshin Development (Nhật Bản) đã đăng ký mua gần 46,4 triệu cổ phiếu phổ thông của Himawari VNSC3 Pte Ltd (Himawari) - một công ty con của Tập đoàn Keppel.

Saigon Centre Investment Ltd., một công ty con do Keppel sở hữu toàn bộ, nắm giữ hơn 46,5 triệu cổ phiếu phổ thông còn lại tại Himawari.

Đáng chú ý, Himawari đang nắm giữ cổ phiếu ưu đãi loại C trong 2 công ty khác là Keppel Land Saigon Centre Ltd. (KLSC) và Krystal Investments Pte. Ltd. (KIPL).

Hai công ty này lần lượt sở hữu 68% và 16% vốn chủ sở hữu trong Công ty TNHH Keppel Land Watco-IV (KLW IV) và Công ty TNHH Keppel Land Watco-V (KLW V) - những pháp nhân cùng nắm giữ quyền sử dụng đất của dự án Saigon Centre giai đoạn 3.

Như vậy, thông qua thương vụ này, Toshin sẽ gián tiếp tham gia vào dự án Saigon Centre giai đoạn 3 tọa lạc tại khu vực trung tâm quận 1, TP.HCM. Keppel cho biết dự án đang trong quá trình quy hoạch.

Sự tham gia của nhà đầu tư Nhật Bản càng đáng chú ý khi diễn ra đúng vào thời điểm Saigon Centre giai đoạn 3 có dấu hiệu rục rịch triển khai sau gần 3 thập kỷ "đứng im".

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, xung quanh dự án đã xuất hiện các băng rôn quảng cáo giai đoạn 3 sắp ra mắt. Nhiều khả năng dự án sẽ được tái khởi công trong vài tháng tới.

Để sở hữu số cổ phần này, Toshin sẽ chi ra khoảng 46,4 triệu USD . Khoản tiền này sẽ được thanh toán theo 7 đợt, với đợt cuối cùng dự kiến diễn ra sau khi dự án được cấp giấy phép xây dựng.

Được biết, Toshin là doanh nghiệp bất động sản thương mại thuộc Tập đoàn Takashimaya (Nhật Bản). Doanh nghiệp lập văn phòng đại diện tại Việt Nam từ năm 2008, đến năm 2012 tham gia phát triển dự án Saigon Centre giai đoạn 1 và 2.

Vào năm 2019, Toshin cho biết sẽ hợp tác với THT Development để phát triển một trung tâm thương mại rộng 1,7 ha tại lô đất C1CC1 thuộc dự án Starlake Tây Hồ Tây (Hà Nội).

Năm 2021, doanh nghiệp hợp tác với Tập đoàn Trung Thủy tại dự án Lancaster Luminaire (Hà Nội) để quản lý, vận hành tòa nhà phức hợp căn hộ, văn phòng và khu thương mại với dịch vụ cao cấp.

Ngoài thương vụ thoái bớt vốn tại Saigon Centre giai đoạn 3, Keppel trước đó cũng cho biết công ty con Jencity sẽ chuyển nhượng 70% vốn tại Công ty TNHH Saigon Sports City - đơn vị nắm quyền phát triển dự án 64 ha cùng tên tại TP.HCM. Tổng giá trị thương vụ dự kiến hơn 6.500 tỷ đồng .

Bên mua là Công ty TNHH HTV Đại Phước có trụ sở tại TP Biên Hòa, Đồng Nai (35% vốn) và CTCP Đầu tư Bất động sản Vinobly có trụ sở tại Vinhomes Grand Parkm, TP Thủ Đức, TP.HCM (35% vốn).

Chia sẻ bên lề sự kiện báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý III/2024 diễn ra ngày 3/10, bà Trần Thị Khánh Linh - Phó giám đốc Phòng Đầu tư tại Savills Việt Nam cho rằng việc chuyển nhượng của các chủ đầu tư là động thái bình thường.

"Những dự án mà Keppel thoái vốn đều là những dự án đã trì trệ trong thời gian dài. Do đó, họ có thể đang tái cấu trúc danh mục đầu tư, tập trung vào các dự án có pháp lý minh bạch và khả năng phát triển ngay lập tức. Các dự án trì trệ sẽ được chuyển nhượng cho đối tác có năng lực và lợi thế dài hạn về pháp lý", bà chia sẻ.

Vị chuyên gia tại Savills cũng cho biết khi vào thị trường Việt Nam, các nhà đầu tư thường có chỉ tiêu rõ ràng về thời gian và tỷ suất sinh lời. Do đó, nếu các dự án không đạt kỳ vọng, họ sẽ thực hiện tái cơ cấu để đảm bảo mục tiêu đầu tư của công ty.