Đại gia ngành điện phát hành cổ phiếu chỉ bằng 1/7 thị giá

CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) muốn phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/đơn vị, chỉ bằng 1/7 thị giá hiện tại, nhằm khuyến khích hiệu suất làm việc của đội ngũ quản lý.

Cổ phiếu ESOP do REE phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm. Ảnh: REE.

HĐQT CTCP Cơ Điện Lạnh (HoSE: REE) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, dự kiến tổ chức ngày 1/4 tại TP.HCM.

Theo đó, REE muốn phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/đơn vị, chỉ bằng 1/7 thị giá hiện tại. Thời gian thực hiện trong quý I/2026.

Doanh nghiệp lý giải việc phát hành ESOP nhằm khuyến khích hiệu suất làm việc của đội ngũ quản lý chủ chốt, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết với hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững lâu dài của công ty.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu cổ phiếu và giải toả theo lộ trình. Cụ thể, 30% cổ phiếu được tự do chuyển nhượng sau 1 năm từ ngày kết thúc đợt chào bán, 30% cổ phiếu tiếp theo sẽ được tự do chuyển nhượng sau 2 năm và 40% cổ phiếu còn lại sẽ được tự do chuyển nhượng sau 3 năm.

Hiện, REE vẫn chưa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025. Tuy nhiên, công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ tối đa là 10% trên vốn điều lệ.

Năm 2024, công ty sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 25%. Trong đó, cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% và cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

Với hơn 471 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty cần chi hơn 471 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt. REE đã chốt danh sách cổ đông để tạm ứng vào ngày 28/2 vừa qua và dự kiến thanh toán vào ngày 4/4.

Hiện quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd là cổ đông lớn nhất tại REE khi nắm 41,4% vốn, ước tính thu về 195 tỷ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức này.

Trong khi đó, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Mai Thanh cũng sẽ nhận về 60 tỷ đồng nhờ nắm 12,8% vốn. Chồng và con trai nữ lãnh đạo dự kiến nhận về lần lượt gần 26 tỷ đồng và hơn 9 tỷ đồng .

Đối với đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. REE sẽ phát hành thêm hơn 70,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức đợt này. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối của công ty. Thời gian thực hiện trong năm 2025.