Đại diện Việt Nam giành chiến thắng tại Clash mùa 3 của TikTok LIVE

SEA & CCA TCN Clash được coi là giải “Sea Games” mở rộng cho đại lý TikTok LIVE. Đây là sân chơi chuyên nghiệp, tập trung vào năng lực vận hành, quản trị giữa công ty giải trí số.

Kế thừa nền tảng thành công từ hai mùa giải đấu Clash trước, giải đấu đại lý cấp khu vực Đông Nam Á, Kavkaz và Trung Á 2026 (Clash mùa 3) được tổ chức với chủ đề “Kết nối văn hóa - Chinh phục đỉnh cao”. Giải đấu mang sứ mệnh phá vỡ rào cản địa lý, thúc đẩy giao lưu liên khu vực giữa mạng lưới gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore cùng 11 quốc gia vùng Kavkaz và Trung Á.

Việt Nam - thị trường livestream giải trí tiềm năng

Giải đấu Clash mùa 3 diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp livestream giải trí toàn khu vực chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ. Livestream không còn dừng ở việc bật máy và trò chuyện ngẫu hứng, mà được chuẩn hóa thành ngành biểu diễn số có chiến lược.

Để thúc đẩy năng lực của đại lý, giải đấu TikTok LIVE Clash mùa 3 áp dụng hệ thống thể lệ phân hạng công bằng dựa trên quy mô doanh thu kim cương thực tế của các đơn vị. Đặc biệt, cuộc đua năm nay đòi hỏi đại lý, công ty quản lý nhà sáng tạo phải chứng minh nội lực quản trị toàn diện qua 2 chặng đua. Cụ thể, giai đoạn 1 tập trung đánh giá năng lực vận hành tổng thể của đại lý khi kết hợp giữa số kim cương, số giờ phát livestream của nhà sáng tạo và chỉ số liên quan đến hoạt động do đại lý khởi xướng; giai đoạn 2 tập trung vào hiệu suất kinh doanh khi lấy mức tăng trưởng kim cương thuần túy làm trọng tâm.

Nhiều đại lý TikTok LIVE tại Việt Nam góp mặt trong hội nghị quốc tế tại Almaty (Kazakhstan).

Trong làn sóng phát triển của ngành livestream giải trí toàn cầu, thị trường Việt Nam là một trong những mảnh đất tiềm năng. Điều này minh chứng bằng việc đại lý Việt Nam gặt hái thành tựu cao trong giải đấu liên khu vực của TikTok Live. Theo đó, Việt Nam có 16 đại lý vào top 3 ở các bảng đấu, liên tục góp mặt trong top 5 của từng hạng mục. Đáng chú ý, 3 đại lý dẫn đầu của Việt Nam giành ngôi vị top 1 tại 4 bảng đấu cao cấp và quan trọng nhất giải đấu.

Đại diện Việt Nam giành chiến thắng trên đấu trường quốc tế

Thành tích nổi bật nhất gọi tên Topmus - nhà vô địch tại bảng Đấu trường huyền thoại (Legends arena track), thuộc hạng mục bảng đấu Đại lý live đơn. Đây là phân khúc thi đấu cạnh tranh nhất cho các phòng live của nhà sáng tạo độc lập. Nhờ vậy, Topmus trở thành đại diện duy nhất của mảng live đơn được chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị quốc tế diễn ra ở Almaty (Kazakhstan) vào ngày 14/5.

Bà Hồ Diễm My, Nhà đồng sáng lập của Topmus Entertainment, cho biết: "Tôi rất tự hào khi Topmus đại diện cho Việt Nam để phát biểu tại hội nghị quốc tế ở Almaty, Kazakhstan. Tại hội nghị, Topmus mong muốn truyền tải thông điệp: Chiến thắng không đến từ cá nhân xuất sắc, mà là hệ sinh thái biết cùng nhau phát triển. Chúng tôi tin nếu muốn đi xa, chúng ta không thể nhìn vào kết quả ngắn hạn, mà phải đầu tư vào con người, đào tạo và sự phát triển bền vững của từng nhà sáng tạo”.

Bà Hồ Diễm My, Nhà đồng sáng lập của Topmus, chia sẻ về hành trình phát triển cùng TikTok LIVE tại sự kiện.

Tại bảng Huyền thoại bứt phá (hạng mục live đơn), đại lý New World VNM cán đích ở vị trí quán quân, tạo cú lội ngược dòng từ bảng đấu tăng trưởng. Với chiến lược huy động lực lượng nhà sáng tạo thông minh và tối ưu hóa hiệu suất phòng live trong chặng nước rút, New World VNM thể hiện tinh thần linh hoạt, nhạy bén trước thay đổi về thể lệ của giải đấu để giành vị trí cao nhất.

Một phần quan trọng trong quy trình của New World VNM là nhận diện và ươm mầm nhà sáng tạo livestream tiềm năng.

Đại diện New World VNM cho biết: “Bước ngoặt lớn nhất là ở giai đoạn cuối, khi sự kiện công hội cuối tháng diễn ra thành công, tạo tiền đề để chúng tôi chiến thắng trong bảng Huyền thoại bứt phá. Bên cạnh đó, nhờ sự hỗ trợ từ TikTok LIVE, chúng tôi nhanh chóng nhận diện nhà sáng tạo tiềm năng để phát triển nội dung phù hợp nhu cầu người dùng”.

Bên cạnh đó, Sky MCN VN lập “cú đúp” khi đạt vị trí top 1 ở bảng Đấu trường huyền thoại và bảng Huyền thoại bứt phá - hai bảng đấu quan trọng nhất của hạng mục live nhóm. Khác với mô hình live đơn, live nhóm (group live) là hình thức phát sóng theo nhóm 5-7 người, đòi hỏi thành viên có khả năng và tài năng đồng đều, tạo không khí náo nhiệt trong phòng live. Chiến thắng của Sky MCN VN khẳng định năng lực gắn kết tập thể và tư duy quản trị tài khoản nhóm của đại lý, công ty quản lý nhà sáng tạo trước tiêu chuẩn từ ban tổ chức.

Sức mạnh tập thể và tư duy quản trị góp phần tạo nên “cú đúp” chiến thắng của Sky MCN VN.

Chia sẻ về chiến lược trong cuộc thi, Sky MCN VN nhấn mạnh: “Yếu tố cốt lõi tạo nên thành công của Sky MCN VN là sự kết nối giữa đại lý, nhà sáng tạo và đội ngũ vận hành. Thay vì tập trung vào mục tiêu ngắn hạn hay chạy theo thành tích tức thời, Sky MCN VN lựa chọn phát triển bền vững: Tối ưu hiệu suất kim cương của nhà sáng tạo, nâng cao khả năng phối hợp đội nhóm và duy trì tinh thần thi đấu ổn định trong cuộc thi”.

Phát triển tiềm năng ngành livestream giải trí

Thành công của đại diện Việt Nam tại Clash mùa 3 phản ánh tiềm năng của ngành livestream giải trí nội địa. Theo số liệu từ TikTok, trong năm 2025, hình thức TikTok LIVE ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, với hơn 100 triệu nhà sáng tạo nội dung sử dụng tính năng livestream tại Đông Nam Á, Trung Á và Kavkaz - tăng 77% so với cùng kỳ.

Sự tăng trưởng đồng nhất trong khu vực là động lực để TikTok LIVE đổi mới định hướng trong mùa giải này, tinh gọn giải thưởng, chuyển dịch từ sự kiện thảm đỏ offline mang tính hình thức sang tập trung nguồn lực để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và tiếp thị thực chất cho đối tác đại lý thắng cuộc. Điển hình, ban tổ chức tạo chiến dịch phủ sóng hệ thống biển quảng cáo ngoài trời trong 3 ngày (24-26/5) để vinh danh các nhà vô địch.

Hệ thống biển quảng cáo ngoài trời để vinh danh các nhà vô địch.

Qua hành trình Clash mùa 3, tinh thần “Kết nối văn hóa - Chinh phục đỉnh cao” được các đại lý lan tỏa. Thành tựu của nhà sáng tạo livestream Việt Nam tại giải đấu cho thấy thị trường sở hữu lợi thế về nội dung sáng tạo, năng lực quản trị, vận hành đội nhóm bài bản. Đây sẽ là bước đệm để ngành công nghiệp livestream giải trí nội địa sánh vai cùng bạn bè quốc tế, đóng góp vào sự phát triển chung của bản đồ giải trí số toàn cầu.