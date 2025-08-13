TikTok Shop thúc đẩy mua sắm nhờ nội dung về trải nghiệm thật

TikTok Shop tăng trưởng ấn tượng nhờ nội dung phản ánh trải nghiệm thật, rút ngắn quyết định mua và tạo niềm tin cho người tiêu dùng qua video ngắn, livestream.

Dữ liệu từ TikTok Shop Vietnam Summit 2025, trong năm 2024, nền tảng này đã ghi nhận tổng giá trị hàng hóa (GMV) tăng 1,8 lần, trong đó doanh thu từ livestream tăng 2,3 lần và video ngắn tăng 1,9 lần. Con số không đơn thuần cho thấy sự tăng trưởng về quy mô, mà còn phản ánh rõ thay đổi căn bản trong cách người tiêu dùng tiếp cận thương mại điện tử.

Cụ thể, thay vì tìm kiếm khi có nhu cầu, sau đó tham khảo, đối chiếu thông tin sản phẩm qua các kênh thông tin truyền thống, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng khám phá và mua sắm sản phẩm được giới thiệu qua video ngắn và livestream hữu ích do cộng đồng người dùng TikTok tạo ra.

Từ các video hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho tới review trải nghiệm thực tế, người xem hiểu rõ hơn về sản phẩm trong bối cảnh sử dụng thật, từ đó tăng niềm tin và rút ngắn quá trình ra quyết định mua hàng.

Nội dung thực tế tạo ra giá trị thương mại

Những nhà bán hàng có tăng trưởng rõ rệt trong nửa đầu năm 2025 đều tập trung vào một điểm chung: Nội dung phản ánh trải nghiệm thực, giải quyết nhu cầu cụ thể và được tạo ra bởi người có mức độ tin cậy cao trong cộng đồng.

YoloSport - thương hiệu thời trang thể thao nội địa - đã tăng GMV gấp 10 lần trong 5 tháng nhờ hợp tác với huấn luyện viên để sản xuất video hướng dẫn tập luyện. Mỗi nội dung đều nhắm đúng vào các tình huống tập luyện thực tế, như chọn trang phục khi chạy bộ hay cải thiện tư thế squat, chứ không dừng lại ở việc quảng bá tính năng sản phẩm.

Nội dung số có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua hàng.

Một ví dụ khác là Bonne Tech, xuất phát điểm từ một phòng trọ nhỏ và không có đội ngũ marketing, thương hiệu này chọn cách đồng hành cùng creator qua những nội dung rất đời thường như cảnh đóng gói đơn, bảo hành tận tình, ghi chú viết tay. Kết quả là gần 149.000 đơn hàng chỉ trong 6 tháng, tăng trưởng 234%, với hơn 50% doanh thu đến từ affiliate.

Trường hợp của Bonne Tech cho thấy ngay cả trong phân khúc phụ kiện công nghệ, yếu tố tạo niềm tin không nhất thiết phải là thiết kế hay quảng cáo chuyên nghiệp, mà là trải nghiệm thật được lan tỏa bởi cộng đồng.

Vai trò của cộng đồng sáng tạo nội dung

Tại TikTok Shop Vietnam Summit 2025, các phiên thảo luận nhấn mạnh tính chuyên nghiệp hoá của nhà sáng tạo nội dung trong việc hỗ trợ thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng một cách hiệu quả.

Thay vì chỉ tạo video lan tỏa, nhiều nhà sáng tạo hiện bắt đầu quan tâm đến hiệu suất nội dung, từ lượt tương tác, tỷ lệ giữ chân đến phản hồi trong phần bình luận. Từ đó điều chỉnh cách truyền tải để phù hợp hơn với hành vi xem và kỳ vọng của người dùng.

Các nhà sáng tạo tiêu biểu được vinh danh tại TikTok Shop Vietnam Summit 2025.

Bên cạnh việc đổi mới nội dung, nhiều thương hiệu và nhà sáng tạo hiện cũng đang tận dụng các công cụ do nền tảng cung cấp để cải thiện hiệu quả vận hành. Các bảng đo hiệu suất theo thời gian thực giúp livestream điều chỉnh kịch bản linh hoạt hơn, giảm tỷ lệ thoát và tăng lượt chốt đơn.

Những công cụ như Promotion Quality Points (PQP) - điểm chất lượng quảng bá, hỗ trợ đánh giá chất lượng nội dung và sản phẩm, hay Affiliate Creatives for Ads (ACA) - tự động tạo phiên bản quảng cáo từ nội dung gốc, đang giúp thương hiệu khai thác hiệu quả hơn các nội dung có tiềm năng chuyển đổi cao.

Từ đó tăng mức độ phù hợp giữa sản phẩm, người xem và hình thức trình bày. Nhờ dữ liệu được cập nhật liên tục, quá trình bán hàng không còn là hoạt động một chiều, mà có thể được theo dõi - phản hồi - điều chỉnh theo thời gian thực.