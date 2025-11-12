Đại biểu Quốc hội: Chậm chuyến bay, hãng phải hoàn tiền trong 7 ngày

Đại biểu đề nghị nếu chậm chuyến bay, hủy chuyến bay, hãng phải công khai lý do, hoàn tiền trong 7 ngày, kể cả bố trí suất ăn hoặc lưu trú qua đêm cho khách.

Đại biểu Huỳnh Thị Phúc (đoàn TP.HCM). Ảnh: Gia Hân.

Chiều nay (12/11), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Trong đó, Đại biểu Huỳnh Thị Phúc (đoàn TP.HCM) đề cập đến tình trạng chậm chuyến bay, hủy chuyến bay và phương án đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Theo bà Phúc, dự thảo luật quy định về trách nhiệm của hãng khi chuyến bay bị chậm, hủy vận chuyển, tuy nhiên các quy định mới dừng lại ở mức chung chung, chưa rõ thời gian hoàn tiền, chế độ bồi thường ra sao...

"Nếu không ràng buộc cơ chế, chế tài cụ thể thì quyền lợi của hành khách vẫn bị trôi lơ lửng như hiện nay", vị đại biểu lưu ý.

Để bảo đảm quyền lợi cho hành khách, bà Phúc đề nghị hãng hàng không cần công khai lý do chậm, hoãn, hủy chuyến và thời gian dự kiến khắc phục. Việc hoãn, chậm chuyến bay không được quá 2 lần; riêng trường hợp bất khả kháng (thời tiết, kỹ thuật...) thì không giới hạn số lần.

Bà Huỳnh Thị Phúc lấy ví dụ có Đại biểu Quốc hội đi họp bị hoãn bay 3 lần, chậm hơn 2 tiếng, từ đó bà cho rằng việc công khai các thông tin trên sẽ giúp hành khách chủ động sắp xếp công việc, giảm căng thẳng và bị động.

Vị đại biểu đoàn TP.HCM cũng đề nghị cần quy định rõ thời hạn hoàn tiền vé tối đa là 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu hợp lệ. Nếu chậm, hãng có thể phải chịu chế tài hoặc bồi thường tương ứng. Bởi theo bà, hiện nay hành khách được hoàn tiền nhưng thời gian thường rất lâu.

Bà Phúc còn nhấn mạnh đến tính minh bạch của quy trình phục vụ hành khách. Nếu không có quy trình, quy chuẩn, hành khách không biết mình được quyền gì, còn nhân viên phục vụ không có căn cứ để xử lý khi tình huống xảy ra.

Theo bà, Cục Hàng không cần công bố định kỳ các chỉ số hoạt động của từng hãng bay như tỷ lệ hoàn tiền đúng hạn, tỷ lệ giải quyết khiếu nại... Việc công khai nhằm hình thành cơ chế cạnh tranh tích cực, giúp hành khách có thông tin khi lựa chọn dịch vụ.

Cùng liên quan đến câu chuyện chậm chuyến của ngành hàng không, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) nhìn nhận khái niệm "chậm kéo dài" và "bồi thường ứng trước" trong dự luật còn định tính, dễ dẫn tới cách hiểu khác nhau.

Từ đó, ông bổ sung định nghĩa "chậm kéo dài" theo ngưỡng thời gian cụ thể theo cự ly bay; ấn định nguyên tắc bồi thường tối thiểu bằng tiền hoặc chứng từ có giá trị tương đương, chi trả tự động trong thời hạn 7 ngày; cấm khấu trừ bất kỳ khoản phí nào khi hoàn tiền do lỗi hãng.

Những nội dung này, ông đề xuất nên giao Chính phủ quy định chi tiết khung mức theo nhóm cự ly và cập nhật định kỳ.

Bên cạnh đó, ông đề nghị bổ sung quy định khi chậm chuyến, hành khách được quyền lựa chọn giữa hoàn tiền hoặc chuyển sang chuyến sớm nhất của hãng đó, hoặc chuyển miễn phí sang hãng khác nếu hãng đó không bố trí được chuyến thay thế trong thời hạn 3 giờ.

Ông cũng đề xuất phương án khách hàng được hưởng quyền "chăm sóc tối thiểu" gồm suất ăn, nước uống, phương tiện liên lạc, lưu trú qua đêm nếu cần, gắn với từng ngưỡng chậm chuyến.

Giải trình ý kiến các đại biểu, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết 9 tháng đầu năm, tỷ lệ chuyến bay cất hạ, cánh đúng giờ đạt 65%, giảm 9% so với năm 2024.

Nguyên nhân của tình trạng chậm chuyến, theo Bộ trưởng, là do thời tiết, thiếu hụt máy bay, đứt gãy chuỗi cung ứng phụ tùng, điều kiện cơ sở hạ tầng hàng không hạn chế, mật độ khai thác cao...

Bộ trưởng cũng dẫn ví dụ chuyến bay vào sân bay Tân Sơn Nhất khi không có đường hạ cánh, phải chờ 15 phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ ở trên trời... Bản thân các hãng hàng không cũng rất sốt ruột vì có thể gây ra ô nhiễm môi trường, tốn kém kinh phí xăng dầu...

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng cho biết thêm dự thảo luật đã bổ sung các quy định liên quan trách nhiệm của hãng hàng không khi chậm chuyến, nhằm chặt chẽ hơn, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho hành khách khi chậm chuyến bay.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh mong đại biểu chia sẻ khi mới đây 21-22h đêm vẫn phải ngồi cùng một cục trưởng để giải quyết chuyến bay của một hãng hàng không khi gặp bão dẫn đến chậm chuyến. Thời điểm đó, phải triển khai xin lỗi, bảo đảm chỗ ăn, ở cho hành khách...

"Những tình huống này, mong đại biểu, nhân dân chia sẻ. Thực sự lãnh đạo ngành, các hãng không muốn điều này xảy ra nhưng vẫn phải đưa vào, cụ thể hóa trong luật để tới đây các sân bay có đầy đủ điều kiện, không để xảy ra tình trạng này", Bộ trưởng Minh khẳng định.