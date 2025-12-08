Đặc vụ nhập cư truy đuổi phụ nữ Mỹ tới cửa nhà

Đoạn video lan truyền trên mạng trong tuần này ghi lại cảnh các đặc vụ nhập cư bịt mặt truy đuổi một người phụ nữ về tới tận cửa nhà ở ngoại ô New Orleans, bang Louisiana, Mỹ.

Jacelynn Guzman hoảng hốt chạy về nhà khi bị đặc vụ nhập cư bịt mặt tiếp cận. Ảnh: NBC News.

Đoạn video lan truyền trong bối cảnh Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang tiến hành “hoạt động thực thi luật pháp nhắm tới mục tiêu” là nghi phạm nhập cư trái phép.

Người phụ nữ xuất hiện trong video là Jacelynn Guzman, 23 tuổi. Ngày 4/12, Jacelynn đang đi bộ từ cửa hàng tạp hóa gần nhà ở Marrero, vùng ngoại ô New Orleans, thì một chiếc SUV tiếp cận cô. Hai người đàn ông bịt mặt bước xuống xe.

Jacelynn Guzman kể lại: “Thoạt tiên, tôi tưởng đó là xe Uber. Họ nói: Khoan, đừng chạy. Đó là tất cả những gì tôi nghe thấy trước khi tôi bỏ chạy”.

Jacelynn nói cô liên tục khẳng định với họ rằng mình là công dân Mỹ: “Tôi cứ lặp đi lặp lại: Tôi sinh ra ở Mỹ, tôi lớn lên ở đây. Đây là nhà tôi, con tôi đang chờ tôi ở nhà”.

Một đặc vụ đáp: “Được rồi, không sao, lại đây”. Nhưng Jacelynn tiếp tục chạy. Cô cho biết một chiếc SUV thứ hai xuất hiện ngay sau đó. “Khi tôi tiếp tục chạy, chiếc xe thứ hai tăng tốc đuổi theo”, Jacelynn nhớ lại.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh do gia đình Guzman cung cấp cho NBC News cho thấy một chiếc SUV dừng lại phía trước ngôi nhà của gia đình Guzman. Sau đó, hai người đàn ông bịt mặt xuất hiện, chạy theo cô khi cô lao vào sân nhà.

Jacelynn hét lớn: “Để tôi yên!”. Sau đó, cô chạy khuất khỏi tầm ghi hình của camera. Hai người đàn ông chạy theo Jacelynn dừng ngay lại trước ranh giới tư gia.

Một đoạn video khác do gia đình Guzman chia sẻ cho thấy cảnh cha dượng của cô tranh cãi với năm đặc vụ đứng trước sân nhà họ. Những người này sau đó đã lên hai chiếc SUV và rời đi.

Trong ngày 5/12, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã chia sẻ lại đoạn video và có lời giải thích về diễn biến sự việc.

“Tuần tra Biên giới Mỹ đang tiến hành hoạt động thực thi pháp luật nhắm đến mục tiêu là một đối tượng nhập cư trái phép có tiền sử bị cáo buộc trộm cắp tài sản, từng bị kết tội sở hữu bất hợp pháp tài sản bị đánh cắp”, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết.

“Khi các đặc vụ rời khỏi xe, họ gặp một phụ nữ có ngoại hình trùng khớp mô tả về nghi phạm. Các đặc vụ đã xưng danh, người phụ nữ chạy thẳng về phía nhà riêng. Các đặc vụ lập tức dừng lại khi tới ranh giới tư gia, họ xác định được rằng người phụ nữ này không phải mục tiêu đang tìm kiếm và nhanh chóng rời khỏi khu vực”, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết thêm.

Không có ai bị bắt giữ trong vụ việc gây xôn xao mạng xã hội. Jacelynn cho biết hiện cô đã “ổn”, dù vẫn còn sợ hãi sau sự việc. “Tôi nghĩ xem trong tình huống đã xảy ra, mình còn có thể làm điều gì khác, nhưng lúc đó tôi quá hoảng loạn. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có một suy nghĩ: Tôi phải về với con mình”, cô nói.

Jacelynn đã nắm bắt thông tin về các đợt truy quét nhập cư nhưng cô không ngờ mức độ quyết liệt tới mức như vậy.

Đoạn video xoay quanh tình huống mà Jacelynn gặp phải lan truyền trên mạng chỉ vài ngày sau khi chính phủ Mỹ triển khai chiến dịch truy quét nhập cư ở New Orleans (bang Louisiana) và Minneapolis (bang Minnesota). Ngày 2/12, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ điều Vệ binh Quốc gia tới bang Louisiana.

