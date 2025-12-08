Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Đặc vụ nhập cư truy đuổi phụ nữ Mỹ tới cửa nhà

  • Thứ hai, 8/12/2025 15:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đoạn video lan truyền trên mạng trong tuần này ghi lại cảnh các đặc vụ nhập cư bịt mặt truy đuổi một người phụ nữ về tới tận cửa nhà ở ngoại ô New Orleans, bang Louisiana, Mỹ.

nhap cu anh 1

Jacelynn Guzman hoảng hốt chạy về nhà khi bị đặc vụ nhập cư bịt mặt tiếp cận. Ảnh: NBC News.

Đoạn video lan truyền trong bối cảnh Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang tiến hành “hoạt động thực thi luật pháp nhắm tới mục tiêu” là nghi phạm nhập cư trái phép.

Người phụ nữ xuất hiện trong video là Jacelynn Guzman, 23 tuổi. Ngày 4/12, Jacelynn đang đi bộ từ cửa hàng tạp hóa gần nhà ở Marrero, vùng ngoại ô New Orleans, thì một chiếc SUV tiếp cận cô. Hai người đàn ông bịt mặt bước xuống xe.

Jacelynn Guzman kể lại: “Thoạt tiên, tôi tưởng đó là xe Uber. Họ nói: Khoan, đừng chạy. Đó là tất cả những gì tôi nghe thấy trước khi tôi bỏ chạy”.

Jacelynn nói cô liên tục khẳng định với họ rằng mình là công dân Mỹ: “Tôi cứ lặp đi lặp lại: Tôi sinh ra ở Mỹ, tôi lớn lên ở đây. Đây là nhà tôi, con tôi đang chờ tôi ở nhà”.

Một đặc vụ đáp: “Được rồi, không sao, lại đây”. Nhưng Jacelynn tiếp tục chạy. Cô cho biết một chiếc SUV thứ hai xuất hiện ngay sau đó. “Khi tôi tiếp tục chạy, chiếc xe thứ hai tăng tốc đuổi theo”, Jacelynn nhớ lại.

Đoạn video trích xuất từ camera an ninh do gia đình Guzman cung cấp cho NBC News cho thấy một chiếc SUV dừng lại phía trước ngôi nhà của gia đình Guzman. Sau đó, hai người đàn ông bịt mặt xuất hiện, chạy theo cô khi cô lao vào sân nhà.

Jacelynn hét lớn: “Để tôi yên!”. Sau đó, cô chạy khuất khỏi tầm ghi hình của camera. Hai người đàn ông chạy theo Jacelynn dừng ngay lại trước ranh giới tư gia.

Một đoạn video khác do gia đình Guzman chia sẻ cho thấy cảnh cha dượng của cô tranh cãi với năm đặc vụ đứng trước sân nhà họ. Những người này sau đó đã lên hai chiếc SUV và rời đi.

Trong ngày 5/12, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã chia sẻ lại đoạn video và có lời giải thích về diễn biến sự việc.

“Tuần tra Biên giới Mỹ đang tiến hành hoạt động thực thi pháp luật nhắm đến mục tiêu là một đối tượng nhập cư trái phép có tiền sử bị cáo buộc trộm cắp tài sản, từng bị kết tội sở hữu bất hợp pháp tài sản bị đánh cắp”, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết.

“Khi các đặc vụ rời khỏi xe, họ gặp một phụ nữ có ngoại hình trùng khớp mô tả về nghi phạm. Các đặc vụ đã xưng danh, người phụ nữ chạy thẳng về phía nhà riêng. Các đặc vụ lập tức dừng lại khi tới ranh giới tư gia, họ xác định được rằng người phụ nữ này không phải mục tiêu đang tìm kiếm và nhanh chóng rời khỏi khu vực”, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết thêm.

Không có ai bị bắt giữ trong vụ việc gây xôn xao mạng xã hội. Jacelynn cho biết hiện cô đã “ổn”, dù vẫn còn sợ hãi sau sự việc. “Tôi nghĩ xem trong tình huống đã xảy ra, mình còn có thể làm điều gì khác, nhưng lúc đó tôi quá hoảng loạn. Trong đầu tôi khi ấy chỉ có một suy nghĩ: Tôi phải về với con mình”, cô nói.

Jacelynn đã nắm bắt thông tin về các đợt truy quét nhập cư nhưng cô không ngờ mức độ quyết liệt tới mức như vậy.

Đoạn video xoay quanh tình huống mà Jacelynn gặp phải lan truyền trên mạng chỉ vài ngày sau khi chính phủ Mỹ triển khai chiến dịch truy quét nhập cư ở New Orleans (bang Louisiana) và Minneapolis (bang Minnesota). Ngày 2/12, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ điều Vệ binh Quốc gia tới bang Louisiana.

Đặc vụ nhập cư truy đuổi người phụ nữ Mỹ tới cửa nhà Đoạn video lan truyền trên mạng trong tuần này ghi lại cảnh các đặc vụ nhập cư bịt mặt truy đuổi một người phụ nữ về tới tận cửa nhà ở ngoại ô New Orleans, bang Louisiana, Mỹ.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách Lẽ thường - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

An Hòa

nhập cư Donald Trump Uber Mỹ Pháp đặc vụ An ninh Nội địa Mỹ

  • Uber

    Uber

    Uber là một công ty kinh doanh mạng lưới giao thông vận tải và công ty taxi dựa trên ứng dụng di động có trụ sở tại Mỹ và hoạt động tại các thành phố ở nhiều nước. Công ty sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh để nhận được yêu cầu đi xe, và sau đó sẽ gửi các yêu cầu đi đến lái xe. Khách hàng sử dụng các ứng dụng yêu cầu xe đón và theo dõi vị trí chiếc xe dành riêng của mình. Uber được cho là công ty tiên phong của nền kinh tế chia sẻ.

    Bạn có biết: Tên "Uber" bắt nguồn từ chữ phổ biến và là tiến lóng "uber", có nghĩa là "cao nhất" hoặc "siêu". Từ ngày có nguồn gốc từ tiếng Đức, "über", có nghĩa là "ở trên".

    • Thành lập: 3/2009
    • Người sáng lập: Travis Kalanick, Garrett Camp
    • Trụ sở: San Francisco, California (Mỹ)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

30 quoc gia trong dien cam nhap canh vao My hinh anh

30 quốc gia trong diện cấm nhập cảnh vào Mỹ

10:58 3/12/2025 10:58 3/12/2025

0

Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến mở rộng lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ lên khoảng 30 quốc gia, qua đó siết chặt chính sách nhập cư sau vụ nổ súng tại Washington hồi cuối tháng 11.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý