Đặc phái viên Mỹ phái đến Nga bị chê 'thiếu năng lực'

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff của Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích gay gắt vì “năng lực yếu kém” sau các cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trước đó, trong một nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm làm trung gian cho thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, vào ngày 6/8, đặc phái viên Witkoff đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với Tổng thống Putin. Đây là chuyến đi thứ năm của ông tới Nga với tư cách đặc phái viên của Tổng thống Trump.

Theo tờ Wall Street Journal, ngay sau cuộc gặp trên, ông Witkoff đã thông báo kế hoạch ngừng bắn của Tổng thống Putin tới các quan chức châu Âu. Theo một số nguồn tin giấu tên, phía Mỹ cho biết Moskva sẵn sàng rút khỏi các khu vực phía Nam Zaporizhzhia và Kherson để đổi lấy quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk.

Tuy nhiên, cũng theo tờ báo này, ông Witkoff vào ngày hôm sau đã đưa ra một tuyên bố có nội dung khác: Tổng thống Putin sẽ rút quân và đóng băng tiền tuyến. Trong một cuộc gọi thứ ba với các đối tác châu Âu, ông Witkoff lại nói rằng nhà lãnh đạo Nga muốn Ukraine rút khỏi Donetsk để đổi lấy lệnh ngừng bắn.

Trên mạng xã hội X, ông Michael McFaul – quan chức trong chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, từng giữ vai trò Đại sứ Mỹ tại Liên bang Nga, đã có những phát biểu liên quan đến cách tường thuật “bất nhất” của đặc phái viên Witkoff.

Ông McFaul, hiện là học giả tại Đại học Stanford, nhận xét: “Đây là sự yếu kém gây tổn hại nghiêm trọng. Ông Witkoff cuối cùng cũng nên mang theo một thư ký ghi chép từ Đại sứ quán Mỹ trong các cuộc gặp sau này. Đó là cách thức của hoạt động ngoại giao chuyên nghiệp”.

Bên cạnh ông Michael McFaul, nhà báo Michael Weiss cũng cho rằng: “Đặc phái viên Mỹ cực kỳ yếu kém và sự nhầm lẫn của ông ấy đang gây ra khủng hoảng ngoại giao”.

Garry Kasparov, đại kiện tướng cờ vua người Nga, kiêm nhà hoạt động chính trị, bình luận: “Giống như hầu hết người được ông Trump bổ nhiệm, điều kiện duy nhất của ông Witkoff là ông Trump tin chắc ông ta sẽ đặt lợi ích và mong muốn cá nhân của ông Trump lên trên lợi ích quốc gia Mỹ mà không hề do dự. Đương nhiên, ông ta yếu kém”.

Tuy nhiên, trái ngược với những phát biểu trên, Tổng thống Donald Trump trong một bài viết trên mạng xã hội Truth Social lại cho rằng: “Đặc phái viên của tôi, Steve Witkoff, vừa có một cuộc gặp rất hiệu quả với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đã đạt được tiến triển lớn! Sau đó, tôi đã cập nhật tình hình cho một số đồng minh châu Âu của chúng tôi. Mọi người đều đồng ý rằng cuộc chiến này cần phải kết thúc, và chúng tôi sẽ hướng tới điều đó trong những ngày và tuần tới”.

Bất chấp những lời chỉ trích, chuyến thăm lần thứ 5 tới Nga của ông Witkoff chắc chắn đã góp phần không nhỏ cho cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng giữa hai tổng thống Trump và Putin tại Alaska vào ngày 15/8. Đây được đánh giá là một cuộc họp rất quan trọng, là bước đi rõ ràng nhất của Mỹ trong nỗ lực trung gian chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm giữa Nga và Ukraine.