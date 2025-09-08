Đặc phái viên Mỹ cảnh báo nguy cơ xung đột Nga-Ukraine mất kiểm soát

Theo Đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg, cuộc tấn công hôm 7/9 vào toà nhà chính phủ Ukraine không phải là tín hiệu cho thấy Moscow muốn kết thúc chiến tranh bằng ngoại giao.

Ngày 7/9/2025, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine, ông Keith Kellogg đã viết trên mạng xã hội X rằng cuộc tấn công cùng ngày vào toà nhà chính phủ Ukraine không phải là tín hiệu cho thấy Moskva muốn kết thúc chiến tranh bằng ngoại giao.

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) tối 7/9, theo giờ địa phương, dẫn tuyên bố trên mạng xã hội X của Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Ukraine, ông Keith Kellogg cho rằng “nguy cơ trong bất kỳ cuộc chiến nào chính là sự leo thang”.

Trong khi đó, Liên bang Nga dường như đang leo thang với cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, đánh thằng vào toà nhà chính phủ Ukraine ở thủ đô Kyiv.

Đặc phái viên Mỹ chia sẻ lại một video từ Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko quay tại tòa nhà Bộ trưởng Nội các, đồng thời cho biết thêm hai tuần trước, ông đã ở trong tòa nhà chính phủ bị tấn công hôm 7/9 cùng với bà Svyrydenko.

Ông Kellogg nhấn mạnh: “Lịch sử cho thấy các sự kiện có thể leo thang mất kiểm soát bởi những hành động như thế này. Đó là lý do Tổng thống Trump đang nỗ lực để chấm dứt cuộc chiến. Cuộc tấn công này không phải là tín hiệu cho thấy Liên bang Nga muốn kết thúc chiến tranh bằng ngoại giao”.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 7/9, các lực lượng của Liên bang Nga đã phát động một cuộc tấn công ồ ạt bằng thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình nhằm vào Kyiv, Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk và Odesa.

Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 7/9 dẫn thông báo cùng ngày của Không quân nước này cho biết đây là đợt không kích lớn nhất trong đêm kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ với sự tham gia của 805 UAV và 13 tên lửa các loại nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Cuộc tấn công đã khiến tòa nhà Bộ trưởng Nội các bốc cháy và đây là lần đầu tiên một trụ sở của chính phủ Ukraine bị đánh trúng kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Đợt tập kích, theo Ukrinform tối 7/9, đã khiến 4 người thiệt mạng và 44 người bị thương. Riêng tại Kyiv, 3 người đã tử vong. Đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một phụ nữ 32 tuổi và con trai 2 tháng tuổi dưới đống đổ nát của một tòa nhà dân cư 9 tầng bị phá hủy một phần ở quận Sviatoshynskyi.

Thủ tướng Svyrydenko cũng đã chia sẻ hình ảnh tòa nhà Bộ trưởng Nội các bị hư hại trong cuộc tập kích hỗn hợp của Liên bang Nga.

Sau cuộc tấn công nêu trên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh tầm quan trọng của việc biến các tuyên bố ủng hộ quốc tế thành những biện pháp trừng phạt cụ thể đối với Liên bang Nga.

Theo Ukrinform, Tổng thống Ukraine đưa ra tuyên bố này trong bài phát biểu hằng ngày vào tối 7/9.

Ông Zelensky nói: “Điều quan trọng là hôm nay chúng ta đã chứng kiến phản ứng rộng rãi từ các đối tác đối với cuộc tập kích này. Rõ ràng, Liên bang Nga đang cố gắng gây đau khổ cho Ukraine bằng những đòn tấn công ngày càng táo bạo hơn. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy (Tổng thống Liên bang Nga Vladimit) Putin đang thử thách thế giới – liệu họ có chấp nhận hay dung túng cho điều đó hay không”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng các tuyên bố của các nhà lãnh đạo và tổ chức quốc tế phải được hậu thuẫn bằng những hành động mạnh mẽ - các biện pháp trừng phạt Liên bang Nga và những thực thể liên quan, cũng như thuế quan và hạn chế thương mại.

Về phần mình, theo kênh RT ngày 7/9, Liên bang Nga phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào tòa nhà chính phủ Ukraine.

Bộ Quốc phòng nước này cho biết lực lượng Moskva đã tấn công một cơ sở công nghiệp và hậu cần ở thủ đô Ukraine.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga thông báo các lực lượng nước này đã thực hiện một cuộc tấn công tầm xa vào các cơ sở lắp ráp UAV của Ukraine, cũng như một doanh nghiệp công nghiệp ở Kyiv, đồng thời cho biết thêm rằng không có tòa nhà nào khác bị nhắm mục tiêu.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết cuộc tấn công quy mô lớn, có độ chính xác cao này nhằm vào các cơ sở sản xuất, sửa chữa và lưu trữ UAV, cũng như các sân bay quân sự ở miền Trung, miền Nam và miền Đông Ukraine.

Ngoài ra, mục tiêu còn bao gồm doanh nghiệp công nghiệp 'Kyiv-67' ở ngoại ô phía Tây thủ đô Ukraine và một cơ sở hậu cần ở phía Nam thành phố.