Đã qua thời điện thoại 'chi chít' camera

Nghiên cứu mới nhất cho thấy số lượng camera trên smartphone toàn cầu đang giảm, phản ảnh xu hướng nâng cấp chất lượng thay vì số lượng cho bộ phận này.

Nhà sản xuất smartphone đang chạy theo xu hướng ít camera nhưng chất lượng. Ảnh: Notebookcheck.

Để đáp ứng nhu cầu sáng tạo hình ảnh, video ngày càng nhiều của người dùng, các hãng điện thoại đã dành nhiều năm để tăng số lượng camera trên thiết bị của mình. Tiêu chí của họ là càng nhiều ống kính càng tốt, và đã có thời điểm một mẫu flagship có đến 4 ống kính ở mặt lưng.

Với cuộc chạy đua đó, nhiều người nghĩ rằng xu hướng cạnh tranh này sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất lại cho thấy điều ngược lại. Trong hơn 3 năm qua, số lượng camera trên smartphone thực tế đang giảm dần.

Theo báo cáo Smartphone Model Market Tracker 2Q25 của Omdia, những chiếc điện thoại xuất xưởng trên phạm vi toàn cầu trong Quý II/2025 có trung bình 3,19 ống kính, thấp hơn mức 3,37 của cùng kỳ năm ngoái. Con số này bao gồm cả camera trước và sau. Các nhà sản xuất vẫn sẽ giữ lại một camera selfie ở mặt trước, dẫn đến sự sụt giảm chủ yếu từ số camera ở mặt sau.

Trong Quý II/2025, smartphone xuất xưởng có trung bình 2,18 camera sau, giảm so với mức 2,37 của cùng kỳ năm ngoái, và liên tục kể từ năm 2021. Con số này đã giảm trong 13 quý liên tiếp, sau khi đạt đỉnh 2,89 vào Quý I/2021.

Xét theo tỷ trọng xuất xưởng trong Quý II/2025, số lượng camera sau phổ biến nhất đang là 3, chiếm 41%, tiếp đến là cụm 3 camera với 36%. Số mẫu chỉ có một camera sau tăng lên, chiếm 21% tổng số máy bán ra, bao gồm các sản phẩm ra mắt gần đây như iPhone 16e của Apple và Galaxy S25 Edge của Samsung.

Số lượng camera trung bình trên điện thoại trong vòng 5 năm qua. Ảnh: Omdia.

Hiện nay, các hãng điện thoại sử dụng độ phân giải làm yếu tố quan trọng để quảng bá sản phẩm, thay vì số lượng camera như trước kia. Trong Quý II/2025, các camera ở mức 50MP chiếm 58% tổng số smartphone xuất xưởng, trong khi cảm biến trên 100MP chiếm 9%. Ngược lại, tỷ lệ camera có độ phân giải dưới 15MP đã giảm xuống còn 12%, mức giảm mạnh so với 54% cách đây 5 năm.

“Việc cắt giảm số lượng camera không chỉ giúp giảm chi phí mà còn giải phóng không gian cho dung lượng pin lớn hơn”, ông Jusy Hong, Giám đốc Nghiên cứu cấp cao tại Omdia, cho biết. Về xu hướng trong tương lai, ông nhận xét số lượng ống kính sẽ còn tiếp tục giảm, nhường chỗ những tiến bộ trong nhiếp ảnh dựa trên AI.

Nói cách khác, các nhà sản xuất đang chú trọng chất lượng hơn số lượng, với những bước tiến thực sự đến từ các công nghệ như HDR nâng cao, zoom trong cảm biến, và chụp đêm bằng AI. Trong các thiết bị hiện đại, không gian dành cho camera khá hạn chế, vì vậy việc tối ưu hóa hiệu quả với ít phần cứng hơn đang trở thành tiêu chuẩn mới.

Sự thay đổi này cũng dự kiến ảnh hưởng đến lượt mua linh kiện. Omdia dự báo nhu cầu cảm biến CMOS cho smartphone toàn cầu sẽ giảm 4,3% trong năm 2025, xuống còn 4,19 tỷ đơn vị.