Đà Nẵng và nhận định về điểm 'phải đến' của châu Á mùa hè này

Việc Lonely Planet xếp Đà Nẵng ở vị trí thứ hai trong danh sách “The Best Places to Visit in Asia This Summer 2026” là bảo chứng thuyết phục cho sức hút của thành phố đáng sống.

Nhiều tháng sau khi bảng xếp hạng được công bố, thành phố bên sông Hàn không chỉ giữ nguyên sức hút, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế bằng một mùa hè sôi động với loạt sự kiện và trải nghiệm mới. Theo Lonely Planet, Đà Nẵng hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa biển, ẩm thực, văn hóa, nghỉ dưỡng và hệ sinh thái giải trí đa dạng, đồng thời là điểm khởi đầu lý tưởng để khám phá Hội An, Huế, Mỹ Sơn.

Những đánh giá ấy càng được khẳng định sau thành công của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026. Trong hơn một tháng diễn ra lễ hội, từ 30/5 đến 11/7, Đà Nẵng đón hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 45% so với mùa DIFF 2025. Riêng 6 đêm pháo hoa thu hút gần 688.500 lượt khách, công suất phòng khách sạn khu vực trung tâm đạt 95-98%, trong khi hơn 1.900 chuyến bay được khai thác trong thời gian diễn ra lễ hội và các ngày liền kề.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) đã tạo nên cơn sốt xuyên suốt mùa hè Đà Nẵng.

Không chỉ là cuộc thi pháo hoa, DIFF đang trở thành động lực kích hoạt cả hệ sinh thái du lịch của thành phố. Du khách đến thưởng thức những màn trình diễn trên bầu trời, nhưng ở lại lâu hơn để nghỉ dưỡng, khám phá ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm các điểm đến nổi tiếng. Đó cũng là lý do Đà Nẵng ngày càng được nhìn nhận như một “thành phố lễ hội”, nơi các sự kiện quốc tế trở thành động lực tăng trưởng cho du lịch.

Trong những bài viết giới thiệu về Đà Nẵng, Lonely Planet cũng nhiều lần nhắc Sun World Ba Na Hills như một điểm đến không thể bỏ lỡ khi ghé thăm thành phố bên sông Hàn. Điều khiến Ba Na Hills nhiều lần xuất hiện trên những trang viết của Lonely Planet không chỉ là cầu Vàng - công trình biểu tượng của du lịch Việt Nam từng được Condé Nast Traveller (Anh) bình chọn vào top 9 cây cầu đẹp nhất thế giới. Sức hấp dẫn của khu du lịch còn nằm ở một hành trình trọn vẹn, nơi thiên nhiên, kiến trúc, nghệ thuật và ẩm thực được kết nối trong cùng một trải nghiệm.

Sun World Ba Na Hills là “điểm phải tới” được truyền thông quốc tế gợi ý cho du khách khi đi Đà Nẵng.

Hành trình bắt đầu từ tuyến cáp treo đạt nhiều kỷ lục Guinness, đưa du khách băng qua những cánh rừng nguyên sinh và biển mây trước khi đặt chân đến một “châu Âu thu nhỏ” giữa miền Trung. Từ cầu Vàng, làng Pháp cổ kính, quảng trường lát đá, nhà thờ St. Denis đến những lâu đài mang phong cách châu Âu, tất cả tạo nên khung cảnh khiến nhiều du khách có cảm giác như đang lạc bước giữa một thị trấn nước Pháp.

Cầu Vàng - một trong 9 cây cầu đẹp nhất thế giới theo Time Out - là tọa độ check-in biểu tượng của Sun World Ba Na Hills.

Mùa hè năm nay, Ba Na Hills tiếp tục bổ sung nhiều trải nghiệm mới. Không gian Interactive Light Art mang đến hành trình nghệ thuật ánh sáng tương tác kết hợp công nghệ hiện đại, trong khi các show diễn quốc tế như “After Glow”, “Malambo” hay “Love in the Sky” nối dài không khí lễ hội từ ban ngày đến tối, khiến “thành phố trong mây” luôn tràn đầy năng lượng.

Một điểm nhấn khác là sự xuất hiện của Maison Eric Kayser - thương hiệu bánh danh tiếng đến từ Paris. Những chiếc croissant vàng giòn, bánh sourdough lên men tự nhiên hay pain au chocolat chuẩn vị được phục vụ trong không gian nhìn ra làng Pháp. Với nhiều du khách, nhâm nhi cà phê và bánh mới ra lò giữa tiết trời mát lạnh, ngắm những tòa lâu đài thấp thoáng trong mây là trải nghiệm gợi cảm giác như đang ở một góc Paris.

Thương hiệu bánh Eric Kayser trứ danh nước Pháp chính thức ra mắt, góp mặt vào bản đồ trải nghiệm đa dạng tại Ba Na Hills.

Không chỉ Ba Na Hills, Đà Nẵng còn sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng với bán đảo Sơn Trà, biển Mỹ Khê, Ngũ Hành Sơn, những tuyến phố ẩm thực, không gian cà phê ven sông và hành trình kết nối di sản tới Hội An, Mỹ Sơn. Sự kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng hiện đại, các sự kiện quy mô quốc tế và những sản phẩm liên tục được làm mới đã giúp thành phố không còn là điểm dừng chân ngắn ngày, mà trở thành nơi du khách sẵn sàng lưu trú lâu hơn để khám phá.

Những lễ hội sôi động và tưng bừng trên đỉnh núi Chúa luôn khiến du khách muốn quay lại Ba Na Hills nhiều lần.

Nhìn lại sau nhiều tháng kể từ khi Lonely Planet công bố bảng xếp hạng, có thể thấy lựa chọn của cẩm nang du lịch nổi tiếng này ngày càng được khẳng định. Đà Nẵng không chỉ sở hữu biển đẹp, ẩm thực hấp dẫn hay những công trình biểu tượng, mà còn biết cách tạo ra nhiều lý do mới để du khách trở lại, từ các lễ hội quốc tế như DIFF đến loạt trải nghiệm không ngừng được làm mới tại Sun World Ba Na Hills. Có lẽ đó cũng là lý do thành phố bên sông Hàn vẫn liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng du lịch quốc tế, như một điểm đến không chỉ đáng ghé thăm một lần, mà luôn có điều mới mẻ để khám phá trong mỗi chuyến trở lại.