Biểu tượng ẩm thực Pháp chính thức ra mắt tại Bà Nà

Để tri ân và chia sẻ niềm vui cùng thực khách trong tuần lễ khai trương (từ 30/5 đến 5/6), Eric Kayser tại Bà Nà đang triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn như: Tặng một phần bánh/nước/kem cho hóa đơn từ 300.000 đồng. Đặc biệt, chương trình “Happy Hour” (từ 17h đến 19h hàng ngày) ưu đãi 30% cho mọi thực đơn hứa hẹn sẽ mang đến khoảnh khắc lãng mạn cho du khách tại Làng Pháp cổ kính. “Ba Na Hills được biết đến như một 'Làng Pháp thu nhỏ' giữa lòng Đà Nẵng, nơi du khách có thể chạm vào kiến trúc, không gian và cái hồn của văn hóa châu Âu. Để mang lại trọn vẹn hồn cốt của một không gian Paris, chúng tôi hiểu rằng cần phải có hương vị ẩm thực đặc trưng của quốc gia này. Đó là lý do chúng tôi lựa chọn hợp tác, đưa Maison Eric Kayser đến với Bà Nà. Sự kiện khai trương tiệm bánh diễn ra đúng vào dịp khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 càng có ý nghĩa hơn, góp phần mang lại sự cộng hưởng cảm xúc cho du khách trong mùa lễ hội DIFF 2026”, ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Khu du lịch Sun World Ba Na Hills, chia sẻ.