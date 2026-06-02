Biểu tượng ẩm thực Pháp chính thức ra mắt tại Bà Nà

Ngay từ sáng sớm, không khí tại Làng Pháp đã trở nên tưng bừng. Đông đảo du khách trong nước và quốc tế sau khi trải nghiệm tuyến cáp treo, check-in Cầu Vàng huyền thoại đã đổ về khu vực trung tâm Làng Pháp để chờ đón lễ khai trương.
Du khách phấn khích với phần trình diễn vui nhộn nhưng không kém phần nghệ thuật của các vũ công quốc tế tại “Jum Jum Show”, mang đến màn khởi động náo nhiệt cho lễ khai trương. Đây là tiệm bánh Eric Kayser thứ hai tại Việt Nam và là tiệm bánh đầu tiên tại Ba Na Hills.
Tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trong lòng Làng Pháp, tiệm bánh Eric Kayser gây ấn tượng với thiết kế chuẩn concept một tiệm bánh Paris sang trọng và cổ kính. Điểm độc đáo của cửa hàng là sở hữu 6 mặt tiền thoáng đãng, mở ra tầm nhìn ôm trọn những tòa lâu đài, nhà thờ cổ kính và ô cửa sổ lãng mạn xung quanh.
Với quy mô lên tới 300 chỗ ngồi, tiệm bánh được bố trí không gian tinh tế, kết hợp hài hòa với nét kiến trúc Làng Pháp cổ kính cùng không khí se lạnh đặc trưng của đỉnh Bà Nà. Tất cả biến nơi đây thành một "góc Paris" thu nhỏ đích thực. Bước chân qua cánh cửa của Eric Kayser, du khách lập tức bị mê hoặc bởi mùi hương quyến rũ thoang thoảng trong gió. Tại đây, thực khách có cơ hội hình dung và trải nghiệm trọn vẹn tinh hoa của thương hiệu Maison Kayser qua các dòng sản phẩm đặc trưng đã làm nên tên tuổi.
Maison Eric Kayser nổi tiếng toàn cầu nhờ trung thành dòng men tự nhiên Sourdough đặc trưng. Đây là loại men sống được ủ mới mỗi ngày, trải qua quá trình lên men chậm suốt 12 tiếng, tạo nên những chiếc bánh có vỏ giòn mỏng, hương thơm, vị chua thanh nhẹ và độ xốp đặc trưng, không thể nhầm lẫn. “Tôi ngỡ ngàng khi đặt chân đến Ba Na Hills. Kiến trúc nơi đây đã rất giống nước Pháp rồi, nay lại có thêm tiệm bánh Eric Kayser. Ngồi giữa tiết trời se lạnh, nhâm nhi ly cà phê và ăn chiếc bánh sừng bò giòn tan đúng hương vị quê nhà, tôi có cảm giác như mình đang ngồi tại một quán quen bên bờ sông Seine thơ mộng. Đây thực sự là một trải nghiệm trọn vẹn tại Việt Nam”, chị Marie Dupont, một du khách đến từ Lyon (Pháp), chia sẻ.
Những chiếc bánh croissant (bánh sừng bò) với lớp vỏ vàng óng, giòn rụm bên ngoài nhưng mềm xốp, thơm ngậy vị bơ bên trong - sản phẩm từng đạt giải thưởng “Best Croissant in Paris” danh giá. Trong khi đó, pain au chocolat thu hút bởi mùi bơ mới ra lò thơm nức, quyện cùng vị chocolate ngọt, đắng tinh tế. Không thể không nhắc đến baguette sourdough (bánh mì dòng men tự nhiên Sourdough đặc trưng) - niềm tự hào của bậc thầy Éric Kayser. “Tôi là tín đồ của bánh croissant, nhưng món bánh croissant của Eric Kayser tại Bà Nà thực sự khác biệt. Không chỉ thơm ngon, vỏ giòn xốp mà lớp bên trong cũng mềm, dẻo, ngậy, khác biệt với những chiếc bánh tôi từng ăn trước đây”, chị Hạnh Hạnh (du khách Hà Nội), bày tỏ.
Đặc biệt, một trong những trải nghiệm tương tác độc đáo nhất của Maison Kayser tại Bà Nà chính là việc du khách được trực tiếp chọn bánh, tận mắt chứng kiến các nghệ nhân làm bánh nhào bột, tạo hình và nướng bánh, đồng thời lưu lại cảm xúc trên tường của tiệm bánh. Sự tương tác này không chỉ mang đến cảm giác an tâm về chất lượng tươi ngon của những mẻ bánh vừa ra lò, mà còn là trải nghiệm nghệ thuật đầy thú vị đối với mỗi du khách.
Để tri ân và chia sẻ niềm vui cùng thực khách trong tuần lễ khai trương (từ 30/5 đến 5/6), Eric Kayser tại Bà Nà đang triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn như: Tặng một phần bánh/nước/kem cho hóa đơn từ 300.000 đồng. Đặc biệt, chương trình “Happy Hour” (từ 17h đến 19h hàng ngày) ưu đãi 30% cho mọi thực đơn hứa hẹn sẽ mang đến khoảnh khắc lãng mạn cho du khách tại Làng Pháp cổ kính. “Ba Na Hills được biết đến như một 'Làng Pháp thu nhỏ' giữa lòng Đà Nẵng, nơi du khách có thể chạm vào kiến trúc, không gian và cái hồn của văn hóa châu Âu. Để mang lại trọn vẹn hồn cốt của một không gian Paris, chúng tôi hiểu rằng cần phải có hương vị ẩm thực đặc trưng của quốc gia này. Đó là lý do chúng tôi lựa chọn hợp tác, đưa Maison Eric Kayser đến với Bà Nà. Sự kiện khai trương tiệm bánh diễn ra đúng vào dịp khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 càng có ý nghĩa hơn, góp phần mang lại sự cộng hưởng cảm xúc cho du khách trong mùa lễ hội DIFF 2026”, ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Khu du lịch Sun World Ba Na Hills, chia sẻ.