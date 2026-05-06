Cận cảnh không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác vừa ra mắt tại Bà Nà

Tiếp đó, Đầm bóng nước (Swamp of Enlightened Bubbles) ôm trọn du khách trong bong bóng ánh sáng mong manh mà đầy sinh khí, trước khi dẫn lối đến khu vực San hô (The Dancing Apsara) - nơi ánh sáng biến hóa thành vũ điệu huyền bí. Hành trình thị giác được đẩy lên cao trào tại Cực quang (The Eternity), nơi bầu trời ánh sáng bất tận được vẽ bằng tia laser. Từ đó, không gian Bọc trăm trứng (The Origin) thiêng liêng được mở ra - nơi những sinh mệnh mới ra đời tinh khiết như hơi thở đầu tiên của vũ trụ, gợi nhớ truyền thuyết “con Rồng cháu Tiên” của dân tộc Việt Nam. Cuối cùng, phân khu Niết bàn (The Dragon Father) khép lại chuyến du hành đầy cảm xúc, đưa bạn trở về thực tại với ký ức trọn vẹn nhất về ánh sáng và sự sống.