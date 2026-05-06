Cận cảnh không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác vừa ra mắt tại Bà Nà

Tọa lạc tại vị trí của Bảo tàng Sáp cũ với diện tích khoảng 800 m2, Lumiere Light Art mang đến "vũ trụ đa giác quan" cuốn hút do Chọn Art (Chọn de l'art) kiến tạo.
Nhờ sự kết hợp giữa hình thức thể nghiệm nghệ thuật đương đại khác nhau và công nghệ cảm biến quang điện tử, ánh sáng tại đây không hề tĩnh lặng mà biến ảo không ngừng theo từng bước chân và cái chạm tay của du khách. Tất cả tạo nên thế giới kỳ ảo của ánh sáng, bóng tối và ý niệm trường tồn.
Hành trình khám phá 7 phân khu giống như bước vào thước phim viễn tưởng. Ở đó, du khách được hóa thân vào nhân vật chính, bắt đầu từ Vòng sáng vĩnh hằng (The Halo) - nơi cội nguồn sự sống khởi sinh từ đại dương sâu thẳm. Đi sâu hơn, du khách sẽ chạm mặt Sứa 7 màu (The Ancient Spirit). Đó là sinh thể ánh sáng trôi lơ lửng trong không gian huyền ảo, gợi nhớ linh hồn nguyên thủy của đại dương cổ xưa, giúp khách tham quan chạm đến tầng nhận thức cao hơn của vũ trụ.
Tiếp đó, Đầm bóng nước (Swamp of Enlightened Bubbles) ôm trọn du khách trong bong bóng ánh sáng mong manh mà đầy sinh khí, trước khi dẫn lối đến khu vực San hô (The Dancing Apsara) - nơi ánh sáng biến hóa thành vũ điệu huyền bí. Hành trình thị giác được đẩy lên cao trào tại Cực quang (The Eternity), nơi bầu trời ánh sáng bất tận được vẽ bằng tia laser. Từ đó, không gian Bọc trăm trứng (The Origin) thiêng liêng được mở ra - nơi những sinh mệnh mới ra đời tinh khiết như hơi thở đầu tiên của vũ trụ, gợi nhớ truyền thuyết “con Rồng cháu Tiên” của dân tộc Việt Nam. Cuối cùng, phân khu Niết bàn (The Dragon Father) khép lại chuyến du hành đầy cảm xúc, đưa bạn trở về thực tại với ký ức trọn vẹn nhất về ánh sáng và sự sống.
Trong giai đoạn khai trương, du khách được trải nghiệm không gian nghệ thuật ánh sáng tương tác với giá vé ưu đãi là 150.000 đồng/người. “Sự kết hợp của công nghệ mang lại trải nghiệm chứa đựng chiều sâu văn hóa và cảm xúc khác biệt so với khu vui chơi thông thường. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm nghệ thuật tương tác ánh sáng thú vị như vậy”, anh Robert, du khách Ấn Độ, chia sẻ.
Khi bước ra thế giới siêu thực ấy, du khách sẽ ấn tượng bởi “đại tiệc nghệ thuật đa trải nghiệm” của Lễ hội Mặt trời 2026 đang diễn ra tại Bà Nà. Không chỉ thưởng thức bia tươi và ẩm thực đặc sắc, lễ hội còn dẫn dắt du khách đi qua hành trình trải nghiệm đầy ắp điều thú vị lấy cảm hứng từ bia và ẩm thực, show nghệ thuật, trò chơi, mua sắm. Tất cả tạo không khí hội hè hấp dẫn và mang bản sắc riêng.
Du khách có thể dõi theo từng công đoạn chế biến ngay trước mắt: Nghe tiếng xèo xèo vui tai, ngửi mùi nướng, ngắm thao tác trình diễn rồi mới chạm đến hương vị. Các show trình diễn kỹ năng lần đầu ra mắt, hứa hẹn mang đến trải nghiệm ấn tượng cho khán giả như show “Happy Cleaners Performance” tại khu vực nhà thờ và đài Bát Giác hay “Pizza Time” ở nhà hàng Brasserie.
Xen kẽ giờ phút thong dong, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội hòa mình thưởng thức bữa tiệc nghệ thuật với show diễn đẳng cấp quốc tế đang khuấy động “xứ thần tiên” Bà Nà trong tháng 5 như “After Glow”, hay đắm chìm trong minishow đa phong cách như “Love in the Sky”, “Malambo”, “Cancan”… Cảm xúc dâng trào từ các show diễn là chất xúc tác để du khách tiếp tục khám phá công trình biểu tượng vươn tầm thế giới như cầu Vàng, thác Thần Mặt trời, quảng trường Nhật thực và lâu đài Mặt trăng; xả stress với thế giới trò chơi Fantasy Park. Sự ra mắt của không gian Nghệ thuật ánh sáng tương tác Lumiere Light Art mang đến cơ hội để bạn trở thành vị khách tiên phong chạm vào siêu phẩm công nghệ ánh sáng, hay tự thưởng cho mình hành trình khám phá đỉnh núi Chúa thật trọn vẹn, thăng hoa cảm xúc mà vẫn tối ưu chi phí.