Đà Nẵng phong tỏa bán đảo Sơn Trà

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, kéo dài khu vực bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) tiếp tục xuất hiện và xảy ra các điểm sạt lở nghiêm trọng, đất đá từ núi đổ xuống đường.

Để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ sạt lở, UBND quận Sơn Trà đã thông báo tạm dừng lưu thông trên báo đảo Sơn Trà cho đến khi có thông báo mới đường lên bán đảo Sơn Trà.

Riêng đối với các khu du lịch trên núi Sơn Trà, trường hợp có nhu cầu lưu thông thì đăng ký xe, số lượng và cam kết đảm bảo an toàn với lực lượng công an.

Các đoạn cấm lưu thông cụ thể: Đoạn giao đường Lê Văn Lương - Hoàng Sa, đường lên Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (đoạn giao đường Yết Kiêu - đường lên Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn đi lên núi Sơn Trà), đường bê tông quân sự (đường lên Đại đội 4).

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, do mưa lớn từ sáng sớm ngày 5/11, các tuyến đường có mức ngập nước sâu phổ biến là 20-40 cm, nhiều nơi sâu hơn (từ 50-90 cm), riêng khu vực kiệt 161 đường Mẹ Suốt sâu hơn 1 m.

Qua thống kê chưa đầy đủ, các lực lượng, địa phương đã sơ tán 835 người ra khỏi các khu vực thấp trũng, ngập nước...

Dự báo trong chiều 5/11, trên địa bàn TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục còn có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai và sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống thiên tai...

UBND các quận, huyện tiếp tục rà soát, chủ động triển khai sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất và phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm thiết yếu theo phương châm “4 tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Ngoài ra, quận huyện vận động người dân chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng chủ động thực hiện việc quản lý tàu thuyền ra khơi, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển và những tàu thuyền nhỏ đang hoạt động ven bờ để kịp thời tổ chức ứng cứu khi cần thiết.

