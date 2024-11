Mưa lớn ở miền Trung khả năng kết thúc sớm hơn dự báo

Từ 9/11, mưa lớn ở miền Trung sẽ giảm dần thay vì kéo dài như dự báo trước đó. Cơn bão mới xuất hiện ở Philippines mạnh dần lên trong những ngày tới, các chuyên gia nhận định khả năng chi phối đến đợt mưa này.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (4/11), ở khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 60 mm như: Nam Đàn (Nghệ An) 62.2 mm, Cẩm Yên (Hà Tĩnh) 120.6 mm, Triệu Hòa (Quảng Trị) 119 mm,…

Dự báo, từ chiều tối nay đến chiều tối 6/11, mưa lớn ở miền Trung vào đợt cao điểm. Trong đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>150 mm/6h).

Từ chiều tối nay đến đêm mai (5/11), khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Ảnh minh họa: Theo Nhân Dân.

Ngoài ra, từ chiều tối nay đến ngày mai ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm 6/11 và ngày 7, ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 50-80mm, cục bộ có nơi trên 150 mm; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi lượng mưa 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

"Mưa lớn ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8/11", cơ quan khí tượng cho biết.

Như vậy, so với dự báo trước đây, mưa lớn ở miền Trung có xu hướng giảm dần từ 9/11. Trước đó, cơ quan khí tượng nhận định, sau 10/11, mưa lớn ở miền Trung còn có diễn biến phức tạp với khả năng xuất hiện 2-3 đợt mưa lớn. Trong đó nửa đầu tháng 11 tập trung nhiều ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, nửa cuối tháng 11 và đầu tháng 12 tập trung nhiều ở các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Phú Yên.

Theo các chuyên gia khí tượng, một trong những nguyên nhân tác động đến các kịch bản mưa lũ ở miền Trung là sự xuất hiện của một cơn bão ở ngoài khơi Philippines.

Đây là cơn bão thứ 22 (trên vùng biển tây Thái Bình Dương) với tên quốc tế là Yinxing (tên do Trung Quốc đề xuất). Hiện tại, hầu hết các mô hình dự báo lớn, bao gồm cơ quan khí tượng của Mỹ và Nhật Bản đều cho rằng bão Yinxing sẽ đi vào Biển Đông vào khoảng ngày 8-9/11; trở thành cơn bão số 7.

Đồng thời, không khí lạnh ở phía bắc đang về, sẽ kéo dài đến thời gian này mới bắt đầu suy yếu. Khi bão vào khu vực đông bắc Biển Đông là lúc không khí lạnh yếu nên bão có khả năng đi về phía bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam rồi hướng về đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sau đó, do tiếp tục có không khí lạnh ảnh hưởng nên bão sẽ suy yếu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, do cơn bão sẽ chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, hơn nữa, đây chỉ là những dự báo xa nên sẽ còn nhiều thay đổi.

TS. Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng nhận định, cơn bão mới xuất hiện ở Philippines sẽ mạnh dần lên trong các ngày tới và quá trình này sẽ chi phối đến hình thái mưa tại miền Trung.

Theo đó, giai đoạn từ 3-7/11, bão chưa mạnh nên ảnh hưởng chưa nhiều. Từ 7-8/11, khi bão mạnh hơn sẽ hút mây ẩm từ biển Đông về phía nó và khiến mưa ven bờ miền Trung giảm dần. Giai đoạn 9-10/11, khi bão mạnh nhất thì chấm dứt mưa ở miền Trung.

Tuy nhiên, TS. Huy cảnh báo, dù kịch bản mưa có giảm, bà con vẫn cần cảnh giác đề phòng những tình huống cực đoan bất ngờ có thể xảy ra.