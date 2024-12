Áp thấp nhiệt đới mạnh thêm, hướng về Nam Trung Bộ

Dự báo áp thấp nhiệt đới hình thành trên khu vực Nam Biển Đông sẽ tiến gần về đất liền khu vực Nam Trung Bộ của nước ta, khu vực Nam Bộ cũng có thể trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Vào 1h ngày 22/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam của khu vực Nam Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Những giờ qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 5-10 km/h.

Dự báo trong ngày và đêm nay, bão sẽ di chuyển theo hướng đông bắc, sau đó chuyển hướng tây bắc với tốc độ khá chậm, khoảng 10 km/h và giữ nguyên cường độ.

Đến 1h ngày 23/12, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam của khu vực Nam Biển Đông với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Trong ngày và đêm 23/12, áp thấp nhiệt có dấu hiệu mạnh lên, di chuyển ổn định theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi khoảng 10 km.

Đến 1h ngày 24/12, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa của nước ta với cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo trong ngày 24-25/12, áp thấp nhiệt đới tăng tốc, tiến gần về phía vùng biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên từ đêm 23/12 đến ngày 26/12, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Ngày 24/12 đến ngày 25/12, khu vực phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Khu vực Đông Nam Bộ hai ngày 24-25/12 cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trên biển, vùng biển phía nam của khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 3-5 m, biển động. Từ đêm 22/12, vùng biển phía nam quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6 m, biển động mạnh.