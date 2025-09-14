Đà Nẵng giải quyết cho gần 3.000 người nghỉ hưu, thôi việc

Từ tháng 1/2025 đến 31/8/2025, thành phố Đà Nẵng đã giải quyết chế độ cho gần 3.000 trường hợp nghỉ hưu, thôi việc và hơn 2.000 cán bộ không chuyên trách cấp xã, hoàn tất bước chuẩn bị quan trọng trước thềm Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thực hiện Kết luận số 150 của Bộ Chính trị về công tác nhân sự đối với các địa phương hợp nhất, sáp nhập, cấp xã thành lập mới và Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt công tác chuẩn bị đại hội ở 97 đảng bộ xã, phường và các đảng bộ trực thuộc. 100% đảng bộ cơ sở và cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành đại hội.

Cùng với việc xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự và phân bổ đại biểu, Thành ủy Đà Nẵng đặc biệt quan tâm giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ diện sắp xếp.

Ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết: “Tính từ tháng 1/2025 đến ngày 31/8/2025, toàn thành phố đã giải quyết chế độ cho gần 3.000 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025 của Chính phủ; trong đó, Khối Đảng, đoàn thể: 533 trường hợp; Khối chính quyền: 2.435 trường hợp. Đồng thời, UBND thành phố cũng đã phê duyệt hơn 2.000 trường hợp người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc theo Nghị định số 154/2025 của Chính phủ”.

Những con số vừa nêu cho thấy quyết tâm chính trị, sự đồng bộ trong triển khai chủ trương của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ trước khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là bước đi quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra thành công, thực chất, hiệu quả.