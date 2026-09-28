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Sức khỏe Kiến thức y khoa

Đà Nẵng gần 4.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 2 lần năm trước

  • Thứ hai, 28/9/2026 16:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Những tuần gần đây Đà Nẵng ghi nhận hàng trăm ca mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca từ đầu năm đến nay lên gần 4.000 ca. Ngành y tế tăng cường giám sát, xử lý các ổ dịch.

Người dân cần đậy kín vật dụng, loại bỏ các vật phế thải có thể đọng nước để muỗi không vào đẻ trứng.

Ngày 28/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho hay trong tuần thứ 39 (từ ngày 21- 27/9), toàn thành phố ghi nhận 348 ca sốt xuất huyết. Cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 3.935 ca mắc, tăng 2,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Trong tuần, ngành y tế ghi nhận 19 ổ dịch sốt xuất huyết tại nhiều xã phường. Trong đó, ổ dịch tại Tổ 1 - Phú Sơn Bắc (xã Hòa Tiến) có 4 ca, Tổ dân phố Cẩm Nam 1 (phường Hòa Xuân) 3 ca, các ổ dịch còn lại mỗi ổ ghi nhận 2 ca bệnh.

Trước diễn biến số ca mắc tăng cao so với cùng kỳ, CDC tăng cường giám sát xử lý ca bệnh, ổ dịch tại các địa phương. Đồng thời đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng chống dịch sốt xuất huyết.

Đơn vị cũng khuyến cáo người dân chủ động đậy kín các dụng cụ chứa nước, thường xuyên thay nước, loại bỏ vật phế thải có thể đọng nước. Diệt lăng quăng, bọ gậy, giữ vệ sinh môi trường, ngủ màn… Đặc biệt, khi có biểu hiện sốt, đặc biệt sốt cao kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế để được khám và theo dõi kịp thời.

Trong cuốn sách Sống khỏe mạnh không phụ thuộc vào thuốc, giáo sư Ryoko Chiba cho rằng nguyên tắc cơ bản khi sử dụng thuốc trong cuộc sống thường ngày chính là “ngắn và cụ thể”. Khi nào bị bệnh thì uống thuốc. Hết bệnh thì nhanh chóng ngừng thuốc. Tuy nhiên, nếu chỉ thay đổi mỗi cách sử dụng thuốc thì chúng ta không thể khỏe mạnh lên. Để thật sự khỏe mạnh, mỗi chúng ta cũng cần thay đổi cả thói quen sống và cách suy nghĩ của mình.

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Thanh Hiền / Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

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