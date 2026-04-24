Đà Nẵng đăng cai Pickleball World Cup 2026

Pickleball World Cup 2026 lần đầu tổ chức tại châu Á, quy tụ hơn 4.000 VĐV từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Đà Nẵng.

Pickleball World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 6/9 tại Đà Nẵng, đánh dấu lần đầu tiên giải đấu được tổ chức ở châu Á.

Sự kiện năm nay sử dụng nhiều địa điểm thi đấu gồm Cung Thể thao Tiên Sơn, Làng Thể thao Tuyên Sơn cùng các cụm sân trung tâm của thành phố biển miền Trung.

Theo ban tổ chức, giải dự kiến thu hút hơn 4.000 vận động viên đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một trong những sự kiện pickleball lớn nhất từng được tổ chức tại khu vực.

Giải đấu gồm hai hạng mục chính là Quốc gia và Cá nhân.

Ở hạng mục Quốc gia, các đội tranh tài tại 5 nội dung gồm Open, Kids, Junior, Senior và Master.

Trong khi đó, hạng mục Cá nhân sẽ chia theo nhóm tuổi và trình độ DUPR, hệ thống xếp hạng năng lực được sử dụng rộng rãi trong pickleball thế giới.

Việc Đà Nẵng giành quyền đăng cai được xem là bước tiến lớn của pickleball Việt Nam, trong bối cảnh môn thể thao này phát triển nhanh tại châu Á những năm gần đây.

Ngoài yếu tố chuyên môn, giải đấu còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh thể thao và du lịch cho thành phố chủ nhà khi đón lượng lớn VĐV, chuyên gia và du khách quốc tế.

Song song với World Cup, mùa giải 2026 của pickleball châu Á cũng sôi động với hệ thống PPA Tour Asia, chuỗi giải đấu quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu khu vực.

Việc liên tiếp có các sự kiện lớn xuất hiện cho thấy pickleball đang chuyển mình từ phong trào sang mô hình thi đấu chuyên nghiệp, với sức hút ngày càng rõ rệt tại Việt Nam.