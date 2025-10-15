Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Đà Nẵng công bố tên 9 doanh nghiệp môi giới bất động sản trên địa bàn

  • Thứ tư, 15/10/2025 20:38 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Trước khi hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản phải gửi thông tin đến Sở Xây dựng để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Ngày 15/10, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã công bố danh sách các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản và sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng, từ ngày 1/8/2024, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành.

Theo đó, trước khi hoạt động, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản phải gửi thông tin về doanh nghiệp đến Sở Xây dựng nơi thành lập doanh nghiệp để được đăng tải trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; sàn giao dịch bất động sản trước khi hoạt động phải gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng nơi có trụ sở chính để được cấp giấy phép hoạt động.

gia nha da nang, tp da nang anh 1

Dịch vụ mua bán bất động sản mọc lên khắp các dự án ở Đà Nẵng. Ảnh: Thanh Hiền.

Hiện Đà Nẵng có 9 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới, dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản, gồm: Công ty CP Tập đoàn địa ốc SCD, (nhà số 6 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường), Công ty TNHH Dịch vụ và Kinh doanh bất động sản Vĩnh Khang (35 đường Trường Sa (phường Ngũ Hành Sơn), Công ty CP Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương (đường Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn), Công ty CP Cen miền Trung (220 Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Cường), Công ty TNHH Cát Việt Rồng (333 Chương Dương, phường Ngũ Hành Sơn), Công ty CP DKRA VIRGO (709 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê), Công ty TNHH LandCorp Property Việt Nam (tòa nhà Pvcombank đường 30/4, phường Hòa Cường), Công ty CP Đầu tư Địa ốc TaTi (đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân), Công ty CP Bất động sản Nam Miền Trung (41 Trần Đại Nghĩa, phường Ngũ Hành Sơn).

Riêng sàn giao dịch bất động sản, số liệu cập nhật đến nay vẫn là 0.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu các sở ngành, địa phương kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh, xử lý việc thao túng giá, đầu cơ bất động sản; công tác quản lý, sử dụng đất nhằm kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để thao túng giá, thổi giá lên cao nhằm trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.

Bất động sản bước vào chu kỳ mới

Thị trường bất động sản cuối năm 2025 đang bước vào chu kỳ phục hồi mới, không phải tăng "nóng" mà là "hồi sinh có kiểm soát", với nguồn cung đa dạng và tâm lý thị trường tích cực.

17 giờ trước

Thị trường căn hộ, nhà phố khu vực phía Nam ra sao?

Khách mua bất động sản TP.HCM đã quay lại thị trường, một người môi giới cho biết chị “chốt” thành công 3 căn chung cư và 1 căn nhà phố trong 3 tháng qua.

20:57 12/10/2025

Cách các nước kiểm soát giá nhà đất

Nhiều nước trên thế giới đã áp dụng các biện pháp mạnh nhằm kiểm soát thị trường bất động sản khỏi đà tăng giá chóng mặt.

09:44 12/10/2025

https://tienphong.vn/sau-yeu-cau-chan-chinh-thao-tung-gia-da-nang-cong-bo-9-cong-ty-moi-gioi-bds-post1787250.tpo

Thanh Hiền/ Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

giá nhà đà nẵng tp đà nẵng Đà Nẵng bất động sản đà nẵng

    Đọc tiếp

    Bo Tai chinh noi gi ve de xuat ap dung 'mot gia dien'? hinh anh

    Bộ Tài chính nói gì về đề xuất áp dụng 'một giá điện'?

    6 giờ trước 21:49 15/10/2025

    0

    Trước kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng về việc bỏ thuế GTGT với giá điện và áp dụng cơ chế “một giá điện” để bảo đảm công bằng giữa các nhóm người sử dụng, Bộ Tài chính chỉ ra một số điểm chưa phù hợp. 

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý