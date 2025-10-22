Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đà Nẵng bác tin cho cán bộ nghỉ làm, dừng hoạt động chợ tránh bão

  • Thứ tư, 22/10/2025 14:33 (GMT+7)
  • 14:33 22/10/2025

Mạng xã hội lan truyền văn bản giả mạo với nội dung truyền đạt ý kiến của lãnh đạo TP Đà Nẵng về việc cho NLĐ nghỉ làm, dừng hoạt động chợ từ chiều 22/10.

Ngày 22/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết mạng xã hội đang lan truyền văn bản giả mạo về việc UBND thành phố ban hành chủ trương chỉ đạo nghỉ làm việc, dừng hoạt động chợ từ chiều 22/10 do bão số 12.

Văn bản giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo nội dung trong văn bản giả mạo, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố nghỉ làm việc kể từ 12h ngày 22/10. Các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, nhà máy tư nhân cho công nhân, người lao động, được nghỉ làm việc kể từ 12h ngày 22/10. Dừng hoạt động tại các chợ dân sinh (chợ truyền thống) từ 17h ngày 22/10.

Ngoài ra, nội dung văn bản giả mạo còn thông báo yêu cầu người dân không ra khỏi nhà kể từ 22h ngày 22/10.

Công an TP Đà Nẵng khẳng định nội dung văn bản trên là những thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành phòng chống bão số 12 của chính quyền thành phố.

Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc phát tán văn bản giả mạo và sẽ xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi phát tán hoặc chia sẻ thông tin giả, tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác, không chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; đồng thời chủ động theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống để nắm bắt chính xác diễn biến, chỉ đạo về công tác ứng phó với bão.

Bão Fengshen cách thành phố Đà Nẵng khoảng 310 km

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều 22/10 đất liền ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6.

06:44 22/10/2025

Bão Fengshen cách Đà Nẵng 450 km, miền Trung mưa lớn từ chiều mai

Bão số 12 hiện giật cấp 12, cách Đà Nẵng khoảng 450 km, miền Trung trọng tâm mưa lớn từ chiều 22/10 đến hết ngày 23/10.

16:07 21/10/2025

