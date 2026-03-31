Đá lệch vị trí, Havertz vẫn là điểm sáng

Kai Havertz ghi bàn và gây ấn tượng khi chơi ở vai trò mới trong chiến thắng của tuyển Đức trước Ghana trong trận giao hữu rạng sáng 31/3.

Havertz để lại dấu ấn rõ nét trong chiến thắng 2-1 của tuyển Đức trước Ghana khi ghi bàn và thi đấu nổi bật ở vị trí không quen thuộc. Tiền đạo thuộc biên chế Arsenal thực hiện thành công quả phạt đền, qua đó nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển quốc gia lên 21.

Đáng chú ý, Havertz không chơi ở vai trò trung tâm quen thuộc. Anh được bố trí dạt sang cánh phải. Dù vậy, cầu thủ này vẫn duy trì ảnh hưởng lên lối chơi và nhận được nhiều đánh giá tích cực.

Một tờ báo Đức chấm Havertz 3/5 điểm, nhấn mạnh sự điềm tĩnh trong cách xử lý. Theo nhận xét, cầu thủ thuận chân trái này hoạt động hiệu quả bên hành lang phải, thường xuyên thực hiện các đường chuyền hợp lý vào trung lộ. Anh cũng thể hiện sự chắc chắn khi mở tỷ số từ chấm phạt đền trước khi rời sân.

Ở góc nhìn khác, một cơ quan truyền thông Đức chấm Havertz 2 điểm, thuộc nhóm cao nhất trận. Bài viết đánh giá anh là điểm kết nối trong phần lớn các tình huống tấn công của tuyển Đức. Havertz vừa tham gia phân phối bóng, vừa tự tạo đột biến bằng những pha xử lý cá nhân.

Đợt tập trung lần này mang lại thêm thời gian thi đấu cho Havertz. Việc ghi bàn và duy trì phong độ ổn định là tín hiệu tích cực với Arsenal.

Trong bối cảnh Noni Madueke gặp chấn thương, khả năng Havertz chơi bên cánh phải có thể trở thành phương án đáng cân nhắc. Tuy nhiên, vai trò sở trường của anh vẫn là ở khu vực trung tâm.

Sau loạt trận quốc tế, Havertz không gặp vấn đề về thể trạng. Điều này giúp anh sẵn sàng trở lại phục vụ Arsenal trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.