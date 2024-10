Da LAB trước ngày không còn Cào

"M∞N" là album cuối cùng mà Da LAB còn đủ thành viên, tuy nhiên họ vẫn có sự thể hiện xứng đáng với vị thế nhóm nhạc thành công bậc nhất Vpop hiện tại.

Hiếm có nhóm nhạc nào giống với Da LAB trên thị trường. Họ xuất thân là một nhóm rap hoạt động ở underground từ những thời điểm rất sớm của hiphop Việt, vẫn tiếp tục gắn bó với nhau cho đến khi đạt được những cột mốc lớn tại địa hạt mainstream. Thời điểm hiện tại, Da LAB vẫn là một trong những nhóm nhạc tiên phong đưa âm nhạc của mình từ underground đến với đại chúng và đạt nhiều thành công. Không quá khi nói Da LAB là nhóm nhạc kiểu mẫu cho các thế hệ nghệ sĩ “ngầm” học hỏi nếu muốn chinh phục số đông.

Để có thể đạt những thành công như vậy, Da LAB cũng cần phải đẽo gọt đi kha khá phần cá tính để có thể vừa vặn hơn với khán giả. Khi nghe những ca khúc thời kỳ trước đây của nhóm như Hà Nội giờ tan tầm, Nghe mưa, Rối người,... người nghe thấy một Da LAB nhiều thô ráp hơn, rap nhiều hơn, chủ đề đa dạng hơn. Kể từ khi được công chúng biết đến với Một nhà và chính thức lan tỏa mạnh mẽ qua hit Thanh Xuân, Da LAB lựa chọn những chủ đề nhẹ nhàng, an toàn hơn, hợp tác với hàng loạt nghệ sĩ mainstream có tiếng như Tóc Tiên, Miu Lê, Phương Ly. Âm nhạc cũng nhóm cũng bớt chất hiphop, nhiều chất liệu ballad hơn.

Album đầu tay và cũng là cuối cùng có đủ thành viên của nhóm vừa ra mắt vẫn tiếp tục nối dài phong cách âm nhạc nhẹ nhàng mà nhóm đã định hình từ khi nổi tiếng với mainstream đến giờ, kết hợp với nhiều giọng ca nữ khác nhau.

Dễ nghe, hợp đại chúng

Album ‎M∞N của Da LAB bao gồm 11 bài hát, trong đó có 2 ca khúc đã được phát hành từ trước, được phối khí lại là Chạy khỏi thế giới này và Skyline. Còn lại, các ca khúc trong album đều là những sáng tác mới, và single mở đường là Bầu trời mới kết hợp với bộ đôi nghệ sĩ indie Minh Tốc và Lam.

Một trong những lý do khiến Bầu trời mới được lựa chọn là ca khúc chủ đề cho album, có lẽ là bởi nó có thể tóm gọn được phong cách âm nhạc của cả album M∞N: nhẹ nhàng, dịu dàng, êm đềm với những giai điệu ballad êm tai, đi cùng với giọng ca nữ cũng rất dễ nghe.

Minh Tốc và Lam đang là cái tên đang lên trong cộng đồng indie với mô hình nhóm nhạc được dẫn dắt bởi một cặp đôi bài trùng trong cả âm nhạc và đời sống, khá giống với trường hợp của Mỹ Linh - Anh Quân một dạo. Kết hợp với với Da LAB, Minh Tốc và Lam mang đến tiếng guitar êm đềm quen thuộc từ Minh Tốc và giọng hát vang sáng của Lam đảm nhiệm toàn bộ phần chorus.

Với phong cách thiên hướng ballad của Da LAB trong những năm gần đây, sự góp mặt của Minh Tốc và Lam vừa hợp lý, lại cũng mang đến cho âm nhạc của nhóm một số âm thanh khác biệt hơn những ca khúc trước đây do Only C đảm nhiệm sản xuất.

Da LAB tiếp tục phát huy thế mạnh ballad êm đềm, dễ nghe trong album đầu tay.

Trong album M∞N, Da LAB còn kết hợp với khá nhiều những nghệ sĩ khác. Trong đó, có những nghệ sĩ đã thân thuộc với khán giả của Da LAB như Miu Lê, Juky San, cũng có những cái tên mới như Phương Ly hay Nhím Biển - tay guitar chính của nhóm nhạc Chillies. Điểm chung của những cái tên này là đều quen với thứ âm nhạc êm dịu, chiều tai người nghe mà Da LAB đã theo đuổi trong những năm vừa qua.

Giọng hát của Miu Lê, Phương Ly hay Juky San đều không nội lực nhưng có sự trong sáng, gần gũi, dễ nghe và họ đảm nhiệm phân đoạn chorus rất phù hợp. Nhím biển tuy không góp giọng nhưng tiếng guitar đặc trưng của anh trong các nhạc phẩm của Chillies vẫn được giữ nguyên vẹn ở Nguyệt thực. Trong khi đó, những Con cá con chim, Monster mang đến màu sắc của Da LAB từ những single ngọt ngào trước đây như Từ ngày em đến, Một nhà, còn Phù Du sử dụng nhiều chất liệu trong bản hit lớn nhất của nhóm - Thanh Xuân.

Tuy phần lớn các ca khúc đều gần gũi với đại chúng, M∞N vẫn có những khoảnh khắc nơi Da LAB mang đến những âm thanh có phần mới lạ hơn so với âm nhạc của nhóm những năm qua. Trong Cứu lấy anh, Da LAB sử dụng synth wave - chất liệu không quá đặc biệt nhưng vẫn là một sự thử nghiệm thú vị của nhóm nhạc có tuổi đời hơn mười năm. Trong Skyline, nhóm sử dụng âm thanh điện tử khá dày đặc, khác với sự dịu dàng ở các bài hát trước đó.

Đặc biệt ở Dòng sông sao, Da LAB mang đến đặc trưng hiphop gắn bó với nhóm từ những ngày đầu tiên, phần rap dày đặc hơn các ca khúc khác trong album cùng ca từ đi ra khỏi khuôn khổ chủ đề tình yêu quen thuộc của nhóm: “Ta cứ trôi lênh đênh trên dòng sông sao”, “Hy vọng vẫn là nguồn khơi của những nỗi buồn”. Phần phối khí của Dòng sông sao cũng được đầu tư phức tạp nhất trong album với nhiều lớp âm thanh và quãng chuyển khó đoán.

Da LAB của sau này

Thông báo thành viên Cào sẽ rời nhóm khiến cho không ít người hâm mộ của Da LAB bất ngờ bởi anh là thành viên sáng lập của Da LAB, đã đồng hành từ khi nhóm mới bắt đầu đến nay. Tuy nhiên, với chặng đường mà DA LAB đã đi trong vài năm qua, người nghe cũng có thể thấy vai trò của Cào trong nhóm cũng không còn quan trọng như giai đoạn đầu, khi nhóm còn nặng về rap/hiphop nữa.

Các ca khúc của Da LAB đang thiên về hát khá nhiều, thậm chí còn sử dụng thêm các giọng hát nữ khách mời để đẩy đoạn hook đến với người nghe dễ dàng hơn. Các phân đoạn rap của Cào chủ yếu để điểm xuyết thêm màu sắc cho bài hát. Không khó hiểu khi Cào muốn tìm kiếm cho mình một hướng đi mới. Nếu nghe album Random Thoughts mà Cào phát hành cuối năm 2023, khán giả sẽ thấy một hình ảnh khá bụi bặm và đậm màu hiphop old school, chủ đề cũng rộng hơn các single của Da LAB.

Cào đã rời nhóm, nhưng có lẽ Da LAB vẫn sẽ ổn.

Trong M∞N, bên cạnh phần lớn các ca khúc theo hướng dịu dàng, thiên về hát nhiều như những gì Da LAB vẫn thể hiện trong thời gian qua, vẫn có những khoảnh khắc để Cào thể hiện kỹ năng rap của mình như một lời tri ân dành cho thành viên sáng lập của nhóm. Nhưng rõ ràng, tổng thể album đều cho thấy Da LAB vẫn có thể hoạt động ổn định sau sự kiện rời nhóm của Cào.

Giọng ca của Emcee L vẫn là thành phần khá quan trọng trong các ca khúc của album bởi anh sở hữu màu giọng dễ nghe, sáng, ngọt ngào cũng như kỹ thuật hát của anh cũng là vững vàng nhất. Trong khi đó, Thỏ thể hiện vai trò hát hỗ trợ ổn, còn Thơm với màu giọng đặc trưng thường thể hiện những phân đoạn nổi bật trong bài để in dấu trong đầu người nghe một cách nhanh chóng. Trong album lần này, nhóm cũng thể hiện khả năng hòa giọng khá ổn trong các ca khúc như Hẹn gặp em ở hành tinh khác hay Phù Du, cho thấy sự tiến bộ không hề nhỏ so với nhóm những ngày đầu tiên.

Với những thành viên đều đã ở độ tuổi U40, thật khó để mong chờ ở sự đột phá, những âm thanh tiệm cận với âm nhạc thế giới đến từ Da LAB. Trong M∞N, nhóm vẫn thể hiện những gì là thế mạnh của mình, không đi qua xa khỏi những giai điệu ballad, slow R&B êm đềm dễ nghe, cùng với những khách mời cũng mang lại cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, đó vẫn là những gì khán giả của Da LAB yêu thích và là điều mà thị trương Việt Nam vẫn ưa chuộng. Và với album M∞N làm tốt những thứ đó, Da LAB vẫn là hình mẫu thành công bậc nhất mà giới underground có được.