Đã đến lúc Real Madrid đòi nợ Barcelona tại bán kết World Cup

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha không chỉ là màn so tài giữa hai ông lớn của bóng đá châu Âu mà còn mang hình bóng El Clasico.

Mbappe đang là niềm tự hào của Real Madrid tại World Cup. Ảnh: Reuters

Ẩn sau cuộc chiến vì tấm vé vào chung kết còn là cuộc đối đầu mang đậm hơi thở El Clasico, nơi các ngôi sao Real Madrid và Barcelona tiếp tục kéo dài cuộc cạnh tranh từ cấp CLB lên sân khấu World Cup. Với các Madridista, đây có thể là thời khắc để Kylian Mbappe cùng những đồng đội khoác áo "Les Bleus" đòi lại món nợ trước dàn sao Barcelona.

Pháp - Tây Ban Nha: El Clasico phiên bản đội tuyển quốc gia

Xét về chuyên môn, Pháp gặp Tây Ban Nha là cặp bán kết trong mơ của World Cup 2026. Một bên là đội tuyển đang đứng số một trên bảng xếp hạng FIFA, á quân World Cup gần nhất và sở hữu lực lượng đồng đều bậc nhất thế giới. Bên kia là nhà đương kim vô địch châu Âu với lối chơi kiểm soát bóng hiện đại cùng dàn cầu thủ trẻ tài năng của Barca.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn vào thành phần nhân sự, trận đấu này còn mang dáng dấp của một trận El Clasico giữa Real Madrid và Barcelona.

Điều thú vị là sẽ có nhiều cổ động viên Real Madrid dành sự ủng hộ cho tuyển Pháp thay vì đội tuyển Tây Ban Nha. Điều này thoạt nghe có vẻ nghịch lý, nhưng thực tế không quá xa lạ trong bóng đá hiện đại, khi tình yêu dành cho CLB đôi khi còn lớn hơn tình cảm với đội tuyển quốc gia của một bộ phận người hâm mộ.

Thực tế, Madridista từng đứng về phía Vinicius Junior trong trận giao hữu giữa Brazil và Tây Ban Nha trên sân Bernabeu. Với họ, Vinicius trước hết là biểu tượng của Real Madrid.

Lần này cũng vậy. Trong đội hình tuyển Tây Ban Nha, dấu ấn Real Madrid gần như biến mất. HLV Luis de la Fuente không triệu tập những gương mặt từng hoặc đang thuộc biên chế đội bóng Hoàng gia như Dani Carvajal, Dean Huijsen hay Gonzalo Garcia. Ngược lại, Barcelona đóng góp tới tám tuyển thủ, trải đều ở cả 4 tuyến và tiếp tục là bộ khung chính của "La Roja".

Điều đó khiến tuyển Tây Ban Nha phần nào mang màu sắc Barcelona nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong nhiều năm trở lại đây. Trong khi đó, tuyển Pháp lại là nơi các Madridista có thể tìm thấy những biểu tượng quen thuộc.

Tây Ban Nha giống như đội Barcelona mở rộng. Ảnh: Reuters

Mbappe và cơ hội đòi lại món nợ trước dàn sao Barcelona

Kylian Mbappe là cái tên nổi bật nhất. Tiền đạo người Pháp đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại World Cup 2026 và tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao số một trên hàng công của Real Madrid. Không chỉ Mbappe, đội tuyển Pháp còn sở hữu những cầu thủ đang khoác áo Real Madrid như Aurelien Tchouameni, trong khi Eduardo Camavinga chỉ vắng mặt vì chấn thương. Ngoài ra, Ibrahima Konate đã chốt hợp đồng đến Santiago Bernabeu mùa tới.

Bởi vậy, trận bán kết này giống như một cuộc đối đầu giữa những đại diện của Real Madrid và "khối Barcelona" trong màu áo Tây Ban Nha. Đặc biệt, Mbappe bước vào trận đấu với nhiều động lực hơn một trận bán kết World Cup thông thường.

Hai mùa giải vừa qua, siêu sao người Pháp ghi rất nhiều bàn thắng cho Real Madrid và nhanh chóng trở thành thủ lĩnh mới trên hàng công. Tuy nhiên, những nỗ lực cá nhân ấy vẫn chưa đủ để giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vượt qua Barcelona trong các cuộc đua danh hiệu. Đội bóng xứ Catalonia liên tiếp giành những chiếc cúp quan trọng nhờ lối chơi tập thể gắn kết cùng sự bùng nổ của thế hệ trẻ, trong đó Lamine Yamal là gương mặt tiêu biểu.

Chính Yamal cũng là người từng góp phần khiến Mbappe ôm hận ở bán kết EURO 2024, khi Tây Ban Nha loại tuyển Pháp trên hành trình lên ngôi vô địch. Ký ức ấy chắc chắn vẫn còn nguyên trong tâm trí tiền đạo 27 tuổi.

Bởi vậy, cuộc tái đấu trên sân khấu World Cup lần này không chỉ là màn tranh vé vào chung kết. Đây còn là cơ hội để Mbappe đòi lại món nợ cũ trước Yamal và các đồng đội, đồng thời gửi đi lời khẳng định rằng Real Madrid vẫn đủ sức vượt qua Barcelona khi những ngôi sao lớn nhất hội tụ.

Nếu Mbappe có thể dẫn dắt tuyển Pháp vượt qua Tây Ban Nha để tiến vào chung kết, đó không chỉ là chiến thắng của "Les Bleus", mà còn là màn "phục hận" đầy ý nghĩa của những ngôi sao Real Madrid trước dàn cầu thủ Barcelona sau những thất bại liên tiếp ở cấp độ CLB và đội tuyển trong hai năm qua.

Trong hoàn cảnh Tây Ban Nha mang đậm dấu ấn Barcelona còn tuyển Pháp quy tụ nhiều biểu tượng của Real Madrid, thật khó để người hâm mộ không liên tưởng đến một trận El Clasico đặc biệt. Còn các CĐV Real Madrid, thật khó để họ cổ vũ đội bóng toàn Barca chống lại đội bóng đang thăng hoa với biểu tượng của Real Madrid.