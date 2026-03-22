Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm bị buộc tội tham nhũng

  • Chủ nhật, 22/3/2026 07:32 (GMT+7)
Các công tố viên tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đã buộc tội ông Shi Yongxin - cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm - về tội tham ô, biển thủ công quỹ và tham nhũng, Tân Hoa Xã đưa tin.

Cựu trụ trì chùa Thiếu Lâm Shi Yongxin. Ảnh: Reuters

Ông Shi (60 tuổi) bị điều tra từ tháng 7 năm ngoái. Sau cuộc điều tra, vào tháng 11, chính quyền địa phương thông báo về việc phê chuẩn lệnh bắt giữ ông với nhiều cáo buộc hình sự.

Ngày 20/3, các công tố viên chính thức buộc tội ông Shi về tội tham ô, biển thủ công quỹ, đưa và nhận hối lộ.

Được mệnh danh là “sư phụ CEO” và nổi tiếng với tham vọng kinh doanh, ông Shi đã tìm cách tận dụng danh tiếng của chùa Thiếu Lâm 1.500 năm tuổi trong suốt thời gian tại vị hàng chục năm.

Chùa Thiếu Lâm, thành lập năm 495, được biết đến là nơi khai sinh ra Thiền tông và võ thuật Trung Quốc.

Ông đã thành lập hàng chục công ty ở nước ngoài, bị nghi ngờ “tham ô quỹ dự án và tài sản nhà chùa”. Ông cũng bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng các quy định Phật giáo, và có con với nhiều phụ nữ.

“Hành vi của ông Shi Yongxin là vô cùng tồi tệ, làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của cộng đồng Phật giáo, đến hình ảnh của các nhà sư”, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố, nhấn mạnh rằng hiệp hội “ủng hộ quyết định xử lý ông Shi Yongxin theo pháp luật”.

Những cuốn sách để hiểu về Trung Quốc

Mục Thế giới giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Trung Quốc - một trong những cường quốc châu Á và đối tác hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://tienphong.vn/cuu-tru-tri-chua-thieu-lam-bi-buoc-toi-tham-nhung-post1829241.tpo

Tiền Phong

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Ngăn chặn tên lửa Iran khó đến mức nào?

34 phút trước 07:30 22/3/2026

0

Trong 3 tuần kể từ khi chiến tranh nổ ra, tên lửa và máy bay không người lái của Iran liên tục tấn công các cơ sở năng lượng quan trọng và những mục tiêu khác ở vùng Vịnh và khu vực Trung Đông rộng lớn hơn.

Tổng thống Putin khẳng định sát cánh cùng Iran

1 giờ trước 06:50 22/3/2026

0

Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng các lãnh đạo Iran nhân dịp Tết cổ truyền Nowruz, khẳng định Moscow vẫn là một người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran, Điện Kremlin cho biết.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý